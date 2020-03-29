 美国未见疫情高峰 特朗普被迫延长封锁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2020

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时政风云

美国未见疫情高峰 特朗普被迫延长封锁

全球新冠疫情仍未出现缓和迹象，不仅确诊人数破72万人，病亡人数也超过3万3千人。美国总统特朗普原本坚持要在复活节后解除全国封锁。现在他被迫宣布将保持社交距离的准则延长实行至4月30日。他预测，全美新冠疫情的病亡总人数可能会达到20万人。

USA Corona-Pandemie | Präsident Trump (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Dimestico/U.S. Navy)

(德国之声中文网) 全球的新冠确诊人数于周日 (3月29日)突破72万人。原本不断坚持要在几周内重启美国经济活动的美国总统特朗普周日 (3月29日) 宣布，全国保持社交距离的准则延长实行至4月30日。特朗普周日强调，他认为美国到了6月1日将可完全从新冠疫情中解脱。

此外，特朗普在白宫举行的新冠例行记者会上也提到，他预测美国的新冠病亡人数将在两周后达到高峰，并强调如果全美能将新冠病亡总人数控制在10万至20万人之间的话，那就能代表美国的新冠防疫成效很好。他说，他与意大利跟西班牙的领袖已展开密切联系，并在过程中提到了德国因为有非常高的检测人数，而因此降低了死亡率。

美国周日增加了18234起新冠确诊案例与255起病亡案例，将累计的确诊与病亡人数提升至141812与2475。同一天，一架载满手套、口罩及防护衣的货机从上海抵达纽约肯尼迪机场。美国政府预计到4月初，将有约20架货机从中国将医疗防护物资运送到美国。

然而，根据美国官方统计，如果新冠疫情持续长达一年的话，美国的医疗院所将需要35亿个口罩。目前美国各州与全球不少国家的政府都在试图从中国进口医疗防护用具、呼吸器与其他医疗器材。

莫斯科封城

与此同时，俄罗斯首都莫斯科的市长周日宣布，该市所有市民周一开始将展开自我隔离。莫斯科市长索比亚宁 (Sergey Sobyanin) 表示，市民只有在需要医疗协助、出现危及生命的健康状况、必须进办公室工作及到超市或药局买必需品的情况下，才能离开家中。此外，莫斯科市民只能在距离家中一百公尺内的范围遛宠物。

索比亚宁在一个公开声明中写道：「人民从周一起，必须持有特殊的证件才能外出，而全市将开始透过一套智能系统来监控居家隔离与人民行动限制。」

另一方面，意大利政府周日也表示，该国会继续实行全国封锁，并强调只有在疫情逐渐趋缓的情况下，才会逐渐解除全国封锁。虽然意大利的病亡人数在上周五达到高峰后，有逐渐下降的趋势，但是意大利政府强调，正因为疫情开始趋缓，所以该国才必须更加严格的实行封锁。

此外，英国医疗官员周日也预测，该国政府对人民做出的行动自由限制，可能会持续长达6个月。英国原本预计实行两周的全国封锁，但政府官员认为两周很难有效审视抑制疫情的成效。英国卫生副部长哈里斯 (Jenny Harris) 表示：「如果我们能顺利的迫使疫情发展逐渐趋缓，那这对我们来说是个好消息，但我们绝对不能因此而重新回到原本的生活模式，因为这么做可能会浪费我们先前的所有努力，并导致英国的疫情出现第二波高峰。」

Italien Coronavirus | Krankenhaus in Mailand (Reuters/F. Lo Scalzo)

意大利政府周日也表示，该国会继续实行全国封锁，并强调只有在疫情逐渐趋缓的情况下，才会逐渐解除全国封锁。

意大利与西班牙的新冠疫情仍未出现明显趋缓的趋势。意大利周日新增5217起确诊案例与756起病亡案例，这将该国的累计确诊与病亡人数提升至97689与10779。西班牙则是新增了6875起确诊案例与821起病亡案例，这也将该国的累计确诊与病亡人数提升至80110与6803。

中国状况

中国国家卫健委周一 (3月30日) 上午公布的最新数据显示，中国新增31起确诊案例与4起病亡案例，这也将中国的累计确诊与病亡案例提升至81470与3304。其中有30起是境外输入的确诊案例，唯一一起的本土确诊案例发生在甘肃省。

湖北省在解除封锁四天后，仍未传出有本土的确诊病例，病亡人数也控制在10人以下。中国自上周六起禁止外籍人士入境，目前看来境外输入的确诊人数，尚未出现明显的下降。不过中国政府并未明定该禁令的终止日期，强调会根据实际情况做出调整。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导）

 

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