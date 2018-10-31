 美国期中选举 特朗普面临大考 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2018

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时政风云

美国期中选举 特朗普面临大考

移民、种族、女权、经济……本周二举行的国会期中选举，被视作对充满争议的特朗普执政之全方位“大考”。而在选前最后一夜，特朗普呼吁选民用选票帮共和党保住国会优势，并期盼选民能阻止民主党将他两年前的竞选承诺给抹灭。

USA, Washington: U.S. Capitol Gebäude (Reuters/J. Bourg)

(德国之声中文网) 本次期中选举，德克萨斯、佛罗里达、亚利桑那、佐治亚是参议院改选的重点，这些州的参议员席位有可能发生易手，且胜负难料。从全国层面来看，今年选举的投票率有可能创下新高。全美国共有3640万人选择提前投票，创下历史记录。而在某些州，提前投票的选民数量甚至已经超过了2014年期中选举的总投票数。

美国总统特朗普在期中选前一夜，选择到美国中西部的俄亥俄州，印第安纳州与密苏里州助选。在这场对他接下来两年总统任期影响深远的选战中，特朗普在选前一夜向选民强调，所有过去两年达成的事，都可能因选举结果而改变。他说:「现在一切都很脆弱，所有我承诺过的事，都可能因为民主党胜选，而被更改或抹灭。他们过去几个月极端的表现，你们都看在眼裡。」

USA Präsidentschaftswahlen 2016 Wähler (picture-alliance/AP Images/J. Taylor)

专家预测民主党有机会成为众议院多数党，而共和党能保有参议院的小幅优势。

众议院将易手？

共和党有信心能守住参议院的席次，但他们在众议院，将面临民主党的强势来袭。根据美国媒体Vox Media分析，民主党想赢得众议院的话，需要赢得至少23个现在属于共和党的席次。美国智库布鲁金斯学会 (Brookings Institute) 认为，民主党在这些传统上偏共和党的选区内，需倚赖中间候选人，而非立场鲜明的自由派候选人。

在众议院的选举中，专家预测新泽西州第7选区、孚吉尼亚州第7选区、密西根州第8选区、及德州第32选区为重点选战，而民主党被普遍认为有机会赢得所需的23个席次，成为多数党。至于参议院的选举，包含印第安那州在内的8州目前民调呈现胶着状态，但大部分美国媒体预测共和党能拿下比较多席次，保住目前拥有的小幅优势。州长的选情方面，大部分焦点都在关注乔治亚州与佛罗里达州的州长选战。

特朗普週一在推特上发文，指出美国官方週二 (11月6日) 会密切关注任何违法的投票行为。此前，他曾在2016年大选后指出有上百万无效票被纳入计算，让他输了总票数。但他却无法提出证据来支持此论点的可信度。

USA Trump Yellowstone International Airport (Reuters/C. Barria)

美国总统特朗普周一晚间呼吁选民用选票捍卫共和党在国会的优势，阻止民主党的胜选来保住他过去两年的政绩。

他也试图将自己与共和党众议院败选的可能性作切割。他在上个月与美联社的专访中指出，他拒绝因为共和党败选而被批评。他也在一场造势活动上强调，此次选举是对他两年任期的考察。他说:「媒体把这场选战看做是对我还有我们的政治主张进行公投。」

在推特上，特朗普近期不断强调，若民主党胜选，美国将因大量非法移民涌入及升高的犯罪率而陷入混乱。他不断将焦点转移到在美墨边境的中美洲难民潮，试图透过充满种族色彩的言论来激起共和党选民对选战的兴趣。

对于特朗普的支持者来说，虽然民调显示有52%的美国人不认同特朗普任期内的表现，但他们希望能如同2016总统大选一样，跌破外界的预期，赢得选战。此外，他的支持者也希望能将特朗普的想法，转化成未来数十年主宰美国政治的潮流。

一名来自密西根州的选民说:「所有我们2016投票支持的论点，都有可能在2018因这场选举而被改变。」

此外，以往欧洲并不会对美国期中选举过多关注，但是今年的情况则有所不同。分析人士认为，如果民主党控制了国会，特朗普就会在内政问题上面临诸多掣肘，从而会将执政的精力更多地转移到外交上来。

文山/杨威廉 (综合报导)

  

 

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