美国朝野齐轰特朗普：你不是在朝鲜

（德国之声中文网）美国总统特朗普周三（23日）拒绝承诺若败选会让位，遭朝野炮轰，多名共和党高层周四表态，会确保大选後权力和平移交。

参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）没有指名道姓批评特朗普，但强调共和党人认同和平移交权力的重要性。他周四早上发布推文：「11月3日大选赢家将于（2021年）1月20日就任总统。就像1792年以来，美国每四年一次的有序交接一样。」

众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）也对媒体表示，「无论大选结果如何，都会是一个平稳的过渡」。

类比独裁国家

经常批评特朗普的资深共和党人罗姆尼（Mitt Romney）在推特发文，称总统可能不尊重宪法保障（权利）的建议，都是难以置信和不可接受（unthinkable and unacceptable），他强调民主的基础是和平的权力交替，「没有这一点，那就是白俄罗斯」。

民主党人也猛烈抨击特朗普，众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）指美国是民主国家，促请特朗普尊重宪法。她说：「你不是在朝鲜，你不是在土耳其，你不是在俄罗斯。总统先生，你也不是在沙特阿拉伯。你是在美国，这是一个民主国家。」

白宫：总统会接受公正选举结果

随着争议不断燃烧，白宫发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany）中午在记者会上重申，「总统会接受自由公正选举的结果」。

连月来，特朗普多次称邮寄投票将导致选举舞弊，质疑其合法性。他在周三（23日）表示如果没有「灾难性」的邮寄投票，相信自己会胜选；被问到一旦败选会否和平让位时，他拒绝作出有关承诺并说「到时候走着瞧」（we're going to have to see what happens），引起美国政界哗然。

特朗普7月接受福克斯新闻频道访问时，也曾表示并不是在任何情况下都会承认选举结果。

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李澄欣（路透社）

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