美国朝野齐轰特朗普：你不是在朝鲜

(德国之声中文网)美国总统特朗普周三(23日)拒绝承诺若败选会让位,遭朝野炮轰,多名共和党高层周四表态,会确保大选後权力和平移交。

参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)没有指名道姓批评特朗普,但强调共和党人认同和平移交权力的重要性。他周四早上发布推文:「11月3日大选赢家将于(2021年)1月20日就任总统。就像1792年以来,美国每四年一次的有序交接一样。」

众议院共和党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)也对媒体表示,「无论大选结果如何,都会是一个平稳的过渡」。

类比独裁国家

经常批评特朗普的资深共和党人罗姆尼(Mitt Romney)在推特发文,称总统可能不尊重宪法保障(权利)的建议,都是难以置信和不可接受(unthinkable and unacceptable),他强调民主的基础是和平的权力交替,「没有这一点,那就是白俄罗斯」。

民主党人也猛烈抨击特朗普,众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)指美国是民主国家,促请特朗普尊重宪法。她说:「你不是在朝鲜,你不是在土耳其,你不是在俄罗斯。总统先生,你也不是在沙特阿拉伯。你是在美国,这是一个民主国家。」

白宫:总统会接受公正选举结果

随着争议不断燃烧,白宫发言人麦肯内尼(Kayleigh McEnany)中午在记者会上重申,「总统会接受自由公正选举的结果」。

连月来,特朗普多次称邮寄投票将导致选举舞弊,质疑其合法性。他在周三(23日)表示如果没有「灾难性」的邮寄投票,相信自己会胜选;被问到一旦败选会否和平让位时,他拒绝作出有关承诺并说「到时候走着瞧」(we're going to have to see what happens),引起美国政界哗然。

特朗普7月接受福克斯新闻频道访问时,也曾表示并不是在任何情况下都会承认选举结果。

李澄欣(路透社)

