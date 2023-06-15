美国有望在巴新“不受阻碍”运营军事基地

（德国之声中文网）巴布亚新几内亚议会周三（6月14日）开始审议这份协议的完整文本。协议在今年5月签署后，部分细节内容一直没有被公开。

协议允许美国在巴新的6个港口和机场驻军并停靠军舰，包括马努斯岛上的隆布鲁姆空军基地（Lombrum Naval Base）以及首都的莫尔斯比港（Port Moresby）的一些设施。

美军人员将可以 "不受阻碍地 "进入这些地点，以 "预先部署设备、用品和物资"，并对基地一些区域有 "独家使用权"，可以在那里进行开发和 "建筑活动"。

在华盛顿与北京的竞争势态家具之际，这一协议为华盛顿在西太平洋地区构筑新的军事存在敞开了大门。隆布鲁姆空军基地的使用权，可以被美军用来加强北方的关岛的军事设施，而这在台湾海峡爆发冲突的时候，可能将发挥关键作用。

在巴新国内，面对批评和抗议浪潮，总理马拉佩（James Marape）不得不为同美国的协议辩护。一些反对者质问，这一协议是否会让巴布亚新几内亚出让自己的主权。

马拉佩周三在议会发言时说："过去48年里，我们眼看自己的军队日益衰败。"他说，"主权要建立在军队的稳固和强大之上。"

该国上个月的抗议活动中，示威者指责该协议可能使巴新卷入美中之间的战略竞争。马拉佩当时强调，巴布亚新几内亚不会被用作 "发动战争 "的基地。

巴布亚新几内亚有丰富的自然资源，而且接近繁忙的航运路线。近年来该国越来越发现自己处于华盛顿和北京之间外交角力的中心。

该国前总理奥尼尔（Peter O'Neill）说，这份协议把巴布亚新几内亚推到了众目睽睽之下。"美国这样做是为了保护自己的国家利益，我们都清楚在地缘政治中我们这个地区都在发生什么。"

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



美国总统拜登原本计划上个月访问巴新，签署新协议，但因为美国国会的预算危机而未能成行。华盛顿正试图用一系列外交和财政激励措施来拉拢太平洋国家，以换取战略支持。

此前中国采取了类似的手法。中国公司在太平洋地区大规模收购矿山和港口。去年中国同临近巴新的所罗门群岛签署了一份秘密协议，允许中国在该国部署军队。

华盛顿则担心，中国在南太平洋的军事立足点可能会包抄美国在关岛的设施，并在中国大陆入侵台湾时增加防御的难度。

（法新社）

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