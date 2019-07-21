 美国有意与斯里兰卡军事合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2019

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时政风云

美国有意与斯里兰卡军事合作

美国驻斯里兰卡大使日前在一次采访中表示，华盛顿有意与该国签署一份特种部队合作条约。他同时也强调，美国没有在斯里兰卡设立军事基地的打算。这个南亚岛国是中国“一带一路”规划中的重要环节，北京在此有着巨大的影响力。

Sri lanka Colombo Hafen (Getty Images/AFP/L. Wanniarach)

中国正在大举投资斯里兰卡的港口

(德国之声中文网) 美国与斯里兰卡近期拟签《军队地位协议》(SoFA)，在斯里兰卡国内引发了巨大争议，一些分析人士甚至担心，该协议将损害国家主权。美国大使特普里茨(Alaina B. Teplitz)因此频频予以回应。她在本周末接受斯里兰卡国家电视台采访时解释说，协议将建立起一套框架机制，允许美军官兵在斯里兰卡政府邀请的情况下到访这个南亚岛国。特普里茨强调，这份又名《军队访问协议》的文件目前仍然在谈判中。

"拟签的协议是对现有协议的更新，旨在解决一些官僚主义的问题。" 特普里茨进一步举例说，2017年斯里兰卡发生洪灾时，该国政府曾经寻求美国的援助，美国飞机也运来了物资，但是却需要等候斯里兰卡政府的许可。"新的协议将会允许美方加快这些程序，在紧急情况下就不必在官僚手续上浪费时间。"

Nepal - Ford Mustang GT Start in Nepal: Botschafterin Alaina B. Teplitz (picture-alliance/NurPhoto/N. Maharjan)

美国大使特普里茨

斯里兰卡扼守印度洋要冲，大量贸易航线都从其周边海域通过。近年来，中国在当地大举投资，更新该国的港口、道路等基础设施。而斯里兰卡的邻国印度则非常忌惮中国在此拓展影响力，美国、日本也试图在当地抵御中国。

不过，美国驻斯里兰卡大使特普里茨还明确表示，拟签的《军队地位协议》与中国没有任何关系，而纯粹是"美斯两国长期双边合作之事务"。她透露，协议主要是为了简化两国军方互访、共同开展训练的手续，"绝不意味着美军基地或者美国长期驻军。"美国大使还强调，协议签署后，斯里兰卡当局依然有权拒绝美方人员、飞机、船只入境。

今年4月复活节假期期间，斯里兰卡发生了恐怖袭击，造成了数百人丧生。此后，该国各界就是否要与美军加强合作展开了激烈争论。斯里兰卡总统与总理之间的意见也并不一致。

文山/李鱼/(路透社)

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