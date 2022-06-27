 美国最高法院裁决：限制联邦政府制定碳排放权力 | 科技环境 | DW | 01.07.2022

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科技环境

美国最高法院裁决：限制联邦政府制定碳排放权力

美国最高法院做出一项裁决，限制美国联邦政府削减发电站温室气体排放的权力。联合国罕见地发表批评说，这一裁决是“我们应对气候变化斗争中的一个挫折”。

Climate Change Activists Gather At Supreme Court During Climate Case

这是人们2022年2月在美国最高法院前举行抗议

（德国之声中文网）美国最高法院周四（6月30日）做出一项裁决，限制美国联邦政府削减发电站温室气体排放的权力。外交消息人士表示，这一裁决将削弱美国在国际舞台上的领导地位，并损害全球应对气候变化的努力。

保守派占多数的美国最高法院以6：3作出的这项裁决，是最近一系列有争议的司法裁决中的最新一例。正值美国总统拜登政府雄心勃勃地寻求使美国经济脱碳并凝聚全球，从排放温室气体的化石燃料转向更清洁的资源。

联合国罕见地发表批评说，周四最高法院的裁决是"我们应对气候变化斗争中的一个挫折"。

联合国发言人杜加里克说："像美国或任何其他主要排放经济体在今天做出的这样的决定，使我们更难实现《巴黎协定》有关健康、宜居地球的目标。"他指的是2015年签订的一项遏制气候变暖的国际协议。

他表示："我们还需要记住，像气候变化这样具有全球性质的紧急情况需要全球应对，单个国家的行动不应该也不可能决定我们是否达到我们的气候目标。"

科学家们说，全球必须在未来几年大幅减少排放，以便许实现巴黎协定中的承诺：把全球气温升幅控制在比工业革命前水平高出2摄氏度之内，并尽量限制在1.5摄氏度的升幅。否则，气候一定会发生改变。

拜登在一份声明中承认，该裁决有可能损害美国应对气候变化的能力。但他又说："我将毫不松懈地利用我的合法权力来保护公众健康和应对气候危机。"

拜登说："我已经指示我的法律团队与司法部和受影响的机构合作，仔细审查这一决定，并找出办法让我们依据联邦法律依据，继续保护美国人免受污染，包括导致气候变化的污染。"

开放社会基金会的气候正义主任、英国和欧盟的前气候谈判代表达格内特（Yamide Dagnet）说，全世界都会关注此事。

她说："为了恢复人们对其领导力的信心，美国需要迅速扭转方向，并保证实现减排目标。"

（路透社）

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