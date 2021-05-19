美国最高法院："奥巴马医保"有效

（德国之声中文网）美国最高法院驳回针对前总统奥巴马的《患者保护与平价医疗法案》（Patient Protection and Affordable Care Act，俗称 "奥巴马医保 "，Obamacare）的指控，以7票对2票的多数否决了共和党人掌控的多个联邦州要求宣布这一医改违宪和无效的上诉。最高法院裁定，联邦州不具备起诉该法案的法律资格。由此，千百万人得以保留因 "奥巴马医改 "而拥有的医疗保险。

" 了不起的大事 "

保守派主导的最高法院做出这一裁定亦是对前总统特朗普的一记耳光：这位共和党人领导的政府曾加入针对奥巴马医保的诉讼。特朗普在任期间曾试图推翻其前任的这一使约3100万公民获健康保险的历史性改革，但未成功。

与奥巴马同为民主党人的拜登总统对最高法院作出这一裁决颇感欣慰。他推文称，这是 "美国人民的伟大胜利"。他指出，千百万国民需要 "奥巴马医保"，相关改革将继续是一桩 "了不起的大事"。

" 历史性裁决 "

众议院议长、民主党人佩洛西(Nancy Pelosi)称最高法院作出了 "历史性裁决"，这也是民主党为保护基础病患者所做努力的 "胜利"。民主党参议员和前总统竞选人沃伦（Elizabeth Warren）指出，右翼阵营极力 "剥夺数百万美国人的医疗保险"，但奥巴马医疗改革 "合宪 "，并具有生命力。

最高法院此次审议的申诉点是，因其中一关键元素事实上已被推翻，2010年通过的这一医改是否整体无效。具体而言，它涉及被称为 "个人责任 "的保险要求：公民必须购买健康保险，否则将被罚款。此元素特别引发争议，且成为2012年最高法院对 "奥巴马医改 "首次裁决的焦点。当时，法院以微弱多数裁定，医疗改革合宪，理由是，罚金可被视为一种税收，被允许征税的国会并不因此而越权。

然而，2017年，国会的共和党多数取消了有关不买保险将被罚款的规定。此后，多个共和党执政的联邦州称，随着罚款规定的取消，“个人强制保险要求”便属整体违宪，由此，全部医改亦无效。2018年底，德克萨斯州一保守派联邦法官裁决同意这一观点。此案最终交由最高法院审理。

"可负担的医保"

“奥巴马医保 "成为美国一大政治争议热点。多数拥有医保的美国公民通过其雇主投保。《平价医疗法案》则主要为那些没有通过工作投保的人而设计，他们不够 "穷"，不能享受最贫者医保，也不够“老“，不能享受政府提供的老年人医保。根据美国卫生部6月初的数据，有3100万人经由 "奥巴马医改法案 "获得医保。根据该法案，低收入的投保人得到补贴、保险方必须支付最基本医疗服务、保险公司不得歧视病人。

（德新社，路透社，天主教通讯社）

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