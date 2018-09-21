美国最高法院大法官候选人再被指性侵





（德国之声中文网）先是大学女教授福特（Christine Blasey Ford）指控美国最高法院大法官候选人卡瓦诺（Brett Kavanaugh）性侵，现在又有一名名叫拉米雷兹（Deborah Ramirez）的妇女指控53岁的大法官候选人多年前曾对她进行性搔扰。这位卡瓦诺当年在耶鲁大学时的同学向"纽约客"杂志表示，在80年代初大学生们举行的一次聚会上，卡瓦诺突然当着其他人的面脱下衣服，将其隐私部位展现在她的脸前。

与大法官候选人同龄的这位53岁女性向《纽约客》杂志表示，这件事困扰她多年。她说："当时我感到很尴尬，感觉受到羞辱。"今天将这件事情公布于众对她来说并非是件容易的事情。

卡瓦诺为出庭作证感到高兴

就像对女教授福特的指控一样，卡瓦诺同样驳斥了拉米雷兹对他的性侵指责。他在一份书面声明中称这些指控是对他的诽谤，并说："这起所谓的发生在35年前的事件完全是无中生有。"他表示他期待周四在美国参议院就这些指控作证，并捍卫他的"好名声"。

然而现在又有人对性侵指控火上加油。美国艳星达尼尔斯（Stormy Daniels）的律师阿文纳蒂（Michael Avenatti）发表推文说，他的一名女性委托人可以提供有关卡瓦诺及其好友Judge（Mark Judge ）等人在80年代初的一次学生聚会上的丑陋表现。据称他们用酒精将女性灌醉或者给她们下药，以便多名男子对这些女性轮流强暴。

律师阿文纳蒂因此要求美国参议院对卡瓦诺进行听证。他还表示，今后几天将向美国参议院委员会和公众亮出证据。

阿文纳蒂是美国艳星达尼尔斯，真名克利福德（Stephanie Clifford）的代理律师。这位艳星称2006年她和特朗普曾有过性行为。在阿文纳蒂律师的帮助下，克利福德同总统展开激烈的法律交锋。特朗普否认与艳星有染。特朗普本人曾受到过同样指责，指控他与多名女性有染。但是他一概驳回这些指控。

特朗普的人

特朗普最近提名卡瓦诺担任美国最高法院大法官。但是就在美国参议院批准这一高级人事安排之前，卡瓦蒂因性侵受到严厉指责。

女心理学教授福特指控卡瓦诺30多年前在一次学生聚会上试图将其强暴。当时卡瓦诺的朋友Mark Judge也在场。然而卡瓦诺坚决反驳这一指控，他当年的好友Judge也否认发生过这样的事情。

就连白宫也很快进行表态，称对卡瓦诺的指控是反对党民主党在对其抹黑。白宫表示全力支持卡瓦诺。

对大法官候选人的性侵指控现在已经发展成党派之间的政治斗争。民主党对任命卡瓦诺为大法官持极大的保留态度，认为将对卡瓦诺任命的批准拖延至11月6日的中期选举，就有机会改变议会的多数布局，从而阻止卡瓦诺的上任。

在美国，占据大法官的位置具有重大政治意义。一旦卡瓦诺上任，美国最高法院将会多年让保守派占优势。在第二名女性拉米雷兹对卡瓦诺提出性骚扰指控之后，民主党要求停止对卡瓦诺任命的其它进程以及由联邦调查局对拉米雷兹的指控进行调查取证。

李京慧/乐然(德新社、路透社)