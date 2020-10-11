美国更正“钓鱼台主权支持日本”发言

（德国之声中文网）美国五角大楼发言人科比（John Kirby）周五修正了数日前支持日本对尖阁诸岛主权（中国称钓鱼岛）的说法。

日本共同社等多家日媒引述科比在例行记者会上的发言称，“美国对于尖阁诸岛主权的政策不变”。科比表示：“我对我的错误表示遗憾”，他同时也为“导致混淆”道歉。

科比补充道：“美国坚定不移地遵守《美日安全保障条约》第5条对日本防务的承诺，包括尖阁诸岛。美国反对任何试图单方面改变现状的行动。”

日本放送协会（NHK）上周日（2月21日）报道，两艘中国海警船两次侵入尖阁诸岛周边领海。NHK指出，自中国2月1日实施新颁布的《海警法》以来，中国海警船多次进入尖阁诸岛附近的日本领海，并试图靠近日本渔船。

科比在2月23日的电话记者会上被问及此事时称，“中国一再蔑视国际规则”，美国将与盟友合作强化印太地区秩序。他表示：“我们与国际社会对尖阁诸岛主权的立场一致，在主权问题上是支持日本的。” 科比还称，美方将会呼吁中国，避免可能会招致意外事态和物理性损伤的中国海警船行动。

日本经济新闻指出，美国传统上对于钓鱼台主权采取中立态度，因此科比周二的发言令不少外交政策及国防分析家感到惊讶，并解读为是美方“力挺日本”的表态。

该报引述兰德智库（Rand Corp）政治科学家霍尔（Jeffrey Hornung）称，从美国五角大楼迅速做出修正看来，科比的发言应该是“一时口误”。“ 他指出，美国对于该地区的主权纠纷一般不倾向任何一方，因此科比的发言才会引发日媒强烈关注，因为“若发言内容无误，将代表美国政策的重大转变。”他认为美国迅速修正发言的做法非常重要，“对日本来说更重要的是，要了解亲密盟友美国的政策没有改变，以避免对双方联盟造成不必要的误解。”

事实上，美国国防部在其网站上也公布了科比当日主持记者会的文字稿，并在最后添加注释表明：“美国对尖阁诸岛主权的政策不变。2021年1月23日，美国国防部部长奥斯汀确认，《美日安保条约》第5条涵盖尖阁诸岛，美国持续反对任何挑战东中国海现状的单方面行动。”

美国与日本于1960年在华盛顿签署《美日安保条约》。条约内容载明，若日本安全力量或领土遭到外部攻击，美国将提供协助。

在被问及中方对美国要求中国海警局停止“侵入”钓鱼岛周边领海有何评论时，中国外交部发言人汪文斌在2月24日的例行记者会上重申，“钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土“。他批评称：“钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。《美日安保条约》是冷战的产物，不应损及第三方利益，更不应危害地区的和平稳定。”

中国全国人大常委会 1月22日表决通过《海警法》，授权海警在中国声称拥有主权的水域对外国船只开火。新海警法的出台引发地区其他国家的担忧，认为中国可能会进一步在主权问题上诉诸武力，进而加剧东海和南海的紧张局势。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）2月19日在例行记者会上表示，《海警法》条文“强烈暗示这部法律可能被用来恐吓（中国的）海上邻国”。

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