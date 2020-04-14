美国暂停资助世卫 欧洲各国考虑解封

（德国之声中文网） 美国总统特朗普周二 （4月14日） 宣布，他将暂停美国给世卫的年度预算，并批评世卫未能有效的在新冠疫情中扮演领导角色。他说：「大家都很清楚世卫的真实情况。」特朗普批评世卫当初反对各国对中国实行旅游禁令是个「灾难性的决定」。

特朗普表示，世卫很理所当然的接收中国所提供的讯息，并捍卫中国政府的行为，甚至中国所谓的透明度，特朗普对于世卫这一系列的作法感到不以为然。

他并未说美国是否会永久终止资助世卫，但他表示美国将重新审视世卫在新冠疫情中扮演的角色。美国去年总共贡献了5.53亿美元的资金给世卫。特朗普这个决定将使世卫在新冠疫情仍肆虐全球的同时，瞬间失去一大部分的资金。

此外，特朗普周二也回应各界近期对他的防疫工作所做出的批评。他强调自己在疫情初期对中国实行旅游禁令，而该决定代表他在疫情初期便以及早做出适当反应。他说，自己的决定救了上千个美国人的生命。

特朗普：愿与各州合作抗疫

同一天，特朗普在例行记者会上一改前一天的强硬态度，表示他愿意与各州州长合作共同抗疫。他说：「我稍後将与50州州长通话，而我将授权他们决定各州何时解除封锁，以及重启商业活动。 这些决定将会是透过最符合各州条件的情况来实行。」

他强调，美国某些州距离解除封锁的日子已不远，暗示一些未出现大规模感染的州可能在5月1日前便会解除封锁。此外，特朗普也说他会与商业界与医疗界人士展开会晤，听取他们对于何时重启商业活动的看法。

特朗普重申，在各州州长认为当地疫情已趋缓之前，他不会强迫任何一个州长解除该州的封锁令。但他也强调：「他们应该知道我们离解除封锁的时间越来越近。我不会强迫纽约州长古默在七天内解除封锁，因为我希望他能好好审视该州的疫情，再决定何时解除纽约州的封锁。」

根据数据统计网站Worldmeter，美国周二新增了26945起确诊案例与2407起病亡案例，将美国累计的确诊与病亡数字提升至613886与26047。纽约州长古默周二在接受电视媒体访问时重申，美国没有国王，只有总统。他强调，如果特朗普强迫纽约重启商业活动的话，这可能制造一个数十年来从未出现过的宪政危机，因为纽约州很有可能向联邦政府表示：「我们不会遵从您的命令。」

欧洲数国仔细考虑解除封锁

随着欧洲的新冠疫情逐渐趋缓，不少国家开始仔细考虑何时解除封锁。德国的新确诊案例数连续4天呈现下降的趋势，所以数个联邦的政府也开始讨论何时解除封锁。目前，德国的封锁令将在4月19日解除，而德国中央政府预计周三 （4月15日） 开会讨论封锁令到期后该怎么做。

捷克政府周二发表了一个逐步解除封锁的计划，预计在6月8日让该国生活恢复正常。目前，捷克国内已有部分商家开始营业，而根据该国政府的计划，更多商家在未来两周会被允许重新开业。然而，餐厅、旅馆与商城会是最后被允许重新开业的。

意大利在连续几日出现疫情趋缓的情况后，该国也开始在思考该于何时解除封锁令。部分不是卖生活必需品的商家已开始试营运。然而，目前意大利的全国封锁令将持续至5月4日，而不少地方首长则拒绝解除封锁令。

西班牙的政府发言人周二表示，该国已成功的使新冠感染率持平，不过他们仍需要很长一段时间才能完全的战胜新冠病毒。西班牙目前的封锁令到4月26日截止，但目前该国并未出现与解除封锁相关的讨论。 然而，部分的工业与建筑活动已重新启动。

中国本土案例攀升

此外，中国国家卫健委周三公布的最新数字显示，中国新增46起确诊案例与1起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至82295与3342。 46起新的确诊案例中，有36起为境外输入，10起是本土案例。 其中，本土案例有8起在黑龙江省，2起在广东省。

中国周三也出现57个新的无症状感染者，其中有3起为境外输入，7起当天转成确诊案例。 目前中国仍有1023个无症状感染者正在接受医疗观察。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导）