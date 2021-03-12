美国暂停接种强生、丹麦全停阿斯利康   

（德国之声中文网）美国卫生当局建议立即暂停接种强生公司新冠疫苗。美国食品和药物管理局（FDA）和疾病控制中心（CDC）发表联合声明，举出6例接种该疫苗后发生罕见静脉窦血栓病例。

18至48岁女性受影响

声明指出，自2月底获批上市以来，强生疫苗在全美国已施打680多万剂。与其它新冠疫苗不同的是，强生疫苗只需一剂及可完成免疫。声明称，这6例静脉窦血栓发生在接种疫苗后6至13天内。其中，有3例还出现血小板减少或缺失，当事人均为女性，年龄在18岁至48岁之间。

疾控中心采取行动

全美疾控中心的声明称，现在将对所有相关病例作更仔细研究，而在有结果之前，出于谨慎考虑，建议暂停接种强生疫苗。美国联邦政府对此反应平静。白宫新冠政策协调员齐恩茨（ Jeff Zients）表示，这一暂停使用建议"不会对我们的疫苗接种计划产生大的影响"。他称，迄今，强生疫苗占疫苗接种量的比例不到5%；此外，政府已从制造商生物新技术/辉瑞、莫德纳那里获得足够疫苗剂量，可接种几乎全部美国人口。

位于亚特兰大的全美疾控中心

欧洲推迟强生疫苗上市

强生公司在一份最初声明中表示，已知发生血栓病例，是否有直接因果关系尚未证实，不过，公司还是决定延期向欧盟交货。声明表示，"我们已决定推迟在欧洲推出我们的疫苗"。上月中旬，强生疫苗在欧盟获批。

此前，今年复活节期刚过，欧洲药品管理局即宣布，正调查接种强生公司疫苗后出现血栓的病例。欧盟境内共发生4起严重血栓病例，1人死亡。该机构强调，尚未确定这些病例是否同强生疫苗有直接因果关联。

强生公司于4月12日开始向欧盟国家提供疫苗。布鲁塞尔欧盟总部原计划至6月底获得5500万剂，其中1000万剂交付德国。

此前，欧盟境内在接种阿斯利康疫苗后不久观察到与血小板缺乏（血小板减少）和出血有关的静脉窦血栓病例增加。3月份，德国和其它欧盟国家暂停接种这一瑞典-英国制造商的疫苗。

强生疫苗产生的严重副作用类似阿斯利康疫苗

而在周三，丹麦作为欧盟首个国家率先宣布该国不再使用阿斯利康疫苗。

阿斯利康和强生公司的产品是所谓的载体疫苗。它们利用一种无害病毒，将冠状病毒的遗传信使引入体内，在这些信使的帮助下，接种者体内生成一种病毒蛋白，更准确的说是冠状病毒表面的突刺蛋白，从而形成免疫功能。

凝炼/乐然 （德新社，路透社，美联社）

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