美国智库：中国在新疆新建110座核导弹發射井

（德国之声中文网）根据美国科学家联合会（FAS）26日的最新报告，卫星图像显示中国正在新疆东部的哈密附近建造110座新的飞弹发射井。这令美国国防部及共和党议员再次对中国强化核武能力一事表示担忧。

《华尔街日报》报导，FAS报告说，这些图像显示了14个發射井的建设地点，这些地点呈网格状分佈，彼此相隔约3公里，每个發射井都有遮盖物保护其不受恶劣天气的影响。报告还提到其他19个地点，这些地点的土壤似乎已被清理，为建设施工做准备。

研究人员估计该發射场是今年3月开始建造，最终可能建成约110个發射井。数週前另一个美国智库的专家也才刚透过商业卫星图像發现，哈密东南方约380公里处、邻近新疆的甘肃省玉门市附近，有一座可能含有120个飞弹發射井的發射场。

FAS报告写道，玉门和哈密的發射井建设不仅是中国核武库最大的一次扩张、更是美苏冷战以来最大的发射井扩建计画。这两个新发射井的总数量将超过俄罗斯、是美国整个洲际弹道导弹部队规模的一半以上。

值得注意的是，中国核武器储备仍不及美国和俄罗斯的水平。根据追踪战略储备的独立研究机构斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute)，中国拥有大约350枚核弹头，而美国为5550枚，俄罗斯为6255枚。但中国建设發射井的速度引来美国政府的担忧。

路透社报导，美国国务院7月初称中国日益增强自身核武力量令人忧心，并指中国显然逐渐偏离数十年来以最低限度威慑力量为基础的核武战略，呼吁中国就实际措施与美方交涉，「共同降低会破坏稳定的军备竞赛风险」。

《华尔街日报》称，这项新發展可能会促使拜登政府将中国拉入「战略军备控制谈判」—— 目前美国只有和俄罗斯有进行过相关的谈判。

美国裁军大使伍德（Robert Wood）5月时曾说，北京虽然在扩充核武库，但却抵制这种军控会谈。北京则回应说其核武库与美俄的核武库相比可说是相形见绌，强调中国会「在平等和相互尊重的基础上」就战略安全进行双边对话。

中国官媒：是风力發电厂

中国已承诺不在未首先受到其他国家攻击的情况下使用核武器，即所谓的「不率先使用」政策，并认为中国维持的核武力量是保障国家安全所需的最低水平。

中国《环球时报》5月时曾採访中国核战略专家宋忠平，对方称中国需發展更先进的核武器，并说中国「不谋求和美国做核军备竞赛，但要适当增加核武器的数量来符合中国国家安全的需求。」

有关新建飞弹井的报导，中国官媒斥之为虚假消息。新华社旗下的《参考消息》7月初时曾撰文，强调玉门的發射井实际上是风力發电厂。《环球时报》则称这一个新發现的哈密發射井，同样也是风力發电厂。

然而除了官媒之外，中国政府没有回应美国的相关报道；而对于中方提出的「发射井可能是风力发电的基座」的说法，中国政府也同样没有回应。

（综合报导）

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