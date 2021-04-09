 美国智库：不止是纸媒 中国试图通过西方网媒做宣传 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国智库：不止是纸媒 中国试图通过西方网媒做宣传

美国智库詹姆斯敦基金会指出，多年以来，中国媒体都在有影响力的西方媒体随刊上刊登北京官方色彩浓厚的文章增页。随着新闻媒体的数字化，这种宣传方式也渐渐进入到电子媒体领域。而网络媒体的普及或许会让这些宣传接触到更广泛的受众。

China Daily Zeitung Afrika Ausgabe

《中国日报》多年来在各大国际媒体中刊登置入性内容

（德国之声中文网）美国智库詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）发表的一篇文章指出，多年以来中国的宣传机构都在寻求扩大在海外的影响力，旨在让北京在国际社会上拥有得更大话语权。其中一种策略是，在有影响力的国际报刊购买广告插页，给中国政府做宣传。 随着新闻媒体的数字化，这种宣传方式也进入到电子领域，中国官媒，比如新华社，中国日报也在国外报纸和杂志的网站上打出广告。

这篇文章的作者是詹姆斯敦基金会《中国简讯》前编辑约翰·道森（John Dotson）。他指出，中国官媒在美国主流报纸比如《华盛顿邮报》、《华尔街日报》和《纽约时报》的增页刊登宣传文章的做法由来已久，这些文章通常打着 "中国观察 "或 “中国焦点”的标签，实际上是中共机构准备好的宣传内容。增页会也被标注为"付费广告性质出版物"。不过这些文章看起来就像是主报提供的新闻和社论。

特朗普担任美国总统期间就曾表示，中国当局在美国收买媒体，扩大影响力，并指出北京的这种行为是“试图干预美国政治”。

不仅在美国，在欧洲的媒体界，中国官方试图扩张影响力也不是新鲜事。2018年初，德国墨卡托中国研究中心(MERICS)与柏林全球公共政策研究所(GPPi)就联合发布了一项研究报告，警告指出，中国正在积极运作，改善中国政治经济体制在全球舆论中的形象，并且将其包装为自由民主体制之外的可行方案。这份题为Authoritarian Advance(威权推进)的研究批评指出，一些享有盛誉的西方大报定期随刊附送北京官方色彩浓厚的《中国观察》增页。除了一些知名美国媒体外，法国《费加罗报》，以及德国的《商报》、《南德意志报》等都刊登过这种增页。《南德意志报》去年5月宣布停止刊发《中国观察》增页。

Süddeutsche Zeitung vom 6.11.2017 mit den Enthüllungen Paradise Paper

《中国观察》由中国官方英文报《中国日报》编辑出版，然后通过支付广告费，由一些西方报刊以副刊和加页的形式加以传播

更多阅读：《南德意志报》停发中国副刊

詹姆士敦基金会发现，虽然中国官方在海外媒体的宣传多年来受到关注，但这种宣传渐渐扩大到数字媒体的状况却不受人知，在网络媒体方面，这些宣传有可能接触到更广泛的受众，在某些情况下，还能更具体地针对特定的群体目标。比如，2019年11月至2020年4月，《中国日报》向《外交政策》支付了一笔广告费，2020年5月至10月又向该杂志支付了10万美元的广告费，用于在电子版插页上投放《中国观察》的文章，以及通过电子邮件的广告推广这些内容。

文章指出，中国官方一直在海外主流媒体购买插页广告，如今也在这些出版物的网页推广此类内容是一种自然的发展状况。利用西方知名报纸的可信度，甚至一些读者可能未能注意到小字标注的免责声明或是付费广告性质出版物的字样，进行大外宣，试图讲好中国故事。

一些英文新闻机构意识到与中国的这种广告合作关系或引起争议和担忧，决定放弃这些收入来源。根据美国媒体报道，《纽约时报》去年6月底下架并删除所有《中国日报》付费广告。伦敦的《每日电讯报》也不再刊登来自《中国日报》的广告。不过，仍有一些英文新闻机构保持着这些联系，并将中国官方广告扩展到电子领域。

更多阅读：忧"大外宣" 纽时等媒体下架《中国日报》

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Peking Kinder trainieren für Olympia 2022

德语媒体：抵制冬奥? 动机正确 手段错误 09.04.2021

是否应该抵制北京冬奥？《日报》认为，尽管美国动机不单纯，但是这个话题值得讨论。《西南新闻报》指出，正确的做法应当是直接剥夺中国的承办权，而非抵制。《总汇报》和《曼海姆晨报》则认为，不应该牺牲运动员的利益来实现政治目标。

China | WHO Experten in Wuhan

驻华记者协会：中国的新闻自由急剧恶化 01.03.2021

驻华外国记者协会本周一（3月1日）发布报告指出，中国去年通过防疫措施以及恫吓和签证限制等手段给外国记者套上紧箍咒，导致新闻自由急剧恶化。外国记者及其中国同事被跟踪、驱逐、逮捕的事件不断发生。

China Wuhan | Coronavirus | PK der WHO zu Untersuchungen

WHO新冠病毒溯源报告公布在即 中国释放信号 18.03.2021

世卫组织近日称，新冠病毒溯源国际专家组或将在下周发布赴华研究报告。联合专家组中方组长梁万年日前接受《环球时报》专访，释放大量信号。《华尔街日报》则披露了WHO在中国进行新冠溯源调查受到多重制约的新细节。

广告

媒体看中国

Symbolbild USA China Beziehungen

德语媒体：不让21世纪成为中国的世纪

《法兰克福汇报》认为，抵制北京冬奥并不会让世界更美好。《时代周报》刊登了德国联邦政府欧美关系协调员撰写的客席评论，呼吁欧美联手确保21世纪依然是西方的世纪而非中国的世纪，并警告欧洲切勿切图在美中新冷战中保持中立。  