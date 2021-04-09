美国智库：不止是纸媒 中国试图通过西方网媒做宣传

（德国之声中文网）美国智库詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）发表的一篇文章指出，多年以来中国的宣传机构都在寻求扩大在海外的影响力，旨在让北京在国际社会上拥有得更大话语权。其中一种策略是，在有影响力的国际报刊购买广告插页，给中国政府做宣传。 随着新闻媒体的数字化，这种宣传方式也进入到电子领域，中国官媒，比如新华社，中国日报也在国外报纸和杂志的网站上打出广告。

这篇文章的作者是詹姆斯敦基金会《中国简讯》前编辑约翰·道森（John Dotson）。他指出，中国官媒在美国主流报纸比如《华盛顿邮报》、《华尔街日报》和《纽约时报》的增页刊登宣传文章的做法由来已久，这些文章通常打着 "中国观察 "或 “中国焦点”的标签，实际上是中共机构准备好的宣传内容。增页会也被标注为"付费广告性质出版物"。不过这些文章看起来就像是主报提供的新闻和社论。

特朗普担任美国总统期间就曾表示，中国当局在美国收买媒体，扩大影响力，并指出北京的这种行为是“试图干预美国政治”。

不仅在美国，在欧洲的媒体界，中国官方试图扩张影响力也不是新鲜事。2018年初，德国墨卡托中国研究中心(MERICS)与柏林全球公共政策研究所(GPPi)就联合发布了一项研究报告，警告指出，中国正在积极运作，改善中国政治经济体制在全球舆论中的形象，并且将其包装为自由民主体制之外的可行方案。这份题为Authoritarian Advance(威权推进)的研究批评指出，一些享有盛誉的西方大报定期随刊附送北京官方色彩浓厚的《中国观察》增页。除了一些知名美国媒体外，法国《费加罗报》，以及德国的《商报》、《南德意志报》等都刊登过这种增页。《南德意志报》去年5月宣布停止刊发《中国观察》增页。

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詹姆士敦基金会发现，虽然中国官方在海外媒体的宣传多年来受到关注，但这种宣传渐渐扩大到数字媒体的状况却不受人知，在网络媒体方面，这些宣传有可能接触到更广泛的受众，在某些情况下，还能更具体地针对特定的群体目标。比如，2019年11月至2020年4月，《中国日报》向《外交政策》支付了一笔广告费，2020年5月至10月又向该杂志支付了10万美元的广告费，用于在电子版插页上投放《中国观察》的文章，以及通过电子邮件的广告推广这些内容。

文章指出，中国官方一直在海外主流媒体购买插页广告，如今也在这些出版物的网页推广此类内容是一种自然的发展状况。利用西方知名报纸的可信度，甚至一些读者可能未能注意到小字标注的免责声明或是付费广告性质出版物的字样，进行大外宣，试图讲好中国故事。

一些英文新闻机构意识到与中国的这种广告合作关系或引起争议和担忧，决定放弃这些收入来源。根据美国媒体报道，《纽约时报》去年6月底下架并删除所有《中国日报》付费广告。伦敦的《每日电讯报》也不再刊登来自《中国日报》的广告。不过，仍有一些英文新闻机构保持着这些联系，并将中国官方广告扩展到电子领域。

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