 美国是目标 大批移民已跨越危墨边界 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美国是目标 大批移民已跨越危墨边界

来自中美洲的成千上万移民跨越了危地马拉与墨西哥的边界线。美国是最终目标。

Mexiko Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA (picture-alliance/dpa/M. Castillo)

洪都拉斯移民在前往美国的路上

DW.COM

成千上万洪都拉斯男人和女人徒步向美国进发。他们因家乡的贫穷和暴力而逃难，寻求有尊严的生活。 (20.10.2018)

危地马拉遭遇40年以来最严重火山爆发。熔岩流和火山碎屑给当地居民造成的破坏程度现逐渐清晰。死亡人数恐继续上升。 (07.06.2018)

（德国之声中文网）据墨西哥《劳动报》（La Jornada）日前（10月21日）报道，全副武装的墨西哥警察清理了移民的道路。主要来自洪都拉斯的这些人被送往距离边境约40公里的塔帕丘拉市。

美国总统特朗普再次发推文要求墨西哥制止"非法移民潮"。这些移民是为了躲避家乡的"暴力和贫困"被迫背井离乡。

红十字会组织在塔帕丘拉搭建起帐篷并向疲惫不堪的难民发放食物。 当地居民也伸出援助之手，为难民送食品和饮用水。据救援组织称，大约有7500人正在前往美国的途中，但是没有官方提供的数字。

墨西哥当局呼吁移民注册登记，申请庇护签证。墨西哥地方移民局负责人埃切维里亚（Francisco Echeverría）表示，目前墨西哥的移民很混乱，无法继续前行。从塔帕丘拉市到美国边境还有3800公里的路程。

Grenze Guatemala Mexiko Migranten aus Honduras (picture-alliance/AP Photo/M. Castillo)

各种交通工具都能用得上

与此同时，洪都拉斯总统埃尔南多斯（Juan Orlando Hernández）在与危地马拉总统莫拉雷斯（ Jimmy Morales）就难民危机问题进行了磋商。莫拉雷斯对移民提出批评，指责他们借机违反边防规定。他呼吁当事人重返故乡并承诺对他们给予支持。

特朗普发表推文强调，不会让移民进入美国，并表示将封锁南部边境。此前他曾威胁危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多，如果不召回移民将停止所有财政援助。一周多前，大约3000危地马拉人或徒步或者乘坐大巴逃往美国。他们在全球最暴力的城市之一圣佩德罗苏拉（San Pedro Sula）通过社交媒体约定一起逃亡。一路上，加入的人越来越多。
 

李京慧/凝炼（福音教新闻社）

 

 

相关内容

Mexiko Tijuana Grenze USA Migranten Karawane

美国强化避难法 取消若干已生效权利 12.06.2018

今年5月，美国司法部长塞申斯曾宣布对从墨西哥非法越境进入美国的人士实施“零容忍”政策。现在，当局颁布了具体措施，取消了若干迄今生效的权利。

London Premierministerin Theresa May bei Rede zu Brexit

英国来"硬"的！欧盟也不“软” 17.01.2017

英国举行退欧公投半年多以来，该国首相特雷莎·梅首次就"脱欧"安排发表讲话，公布该国的"脱欧"方案和立场。业界人士发出经济衰退的警告。

London EU Referendum Brexit Symbolbild

英国真要“硬脱欧”？ 15.01.2017

英国到底要不要退出欧盟内部市场？首相特雷莎·梅下周将就此发表原则性讲话。本周末，英国媒体纷纷报道，这位女首相计划推行“硬脱欧”。

广告

媒体看中国

Währungen USA China & Euro (Imago/PPE)

德语媒体：习特会前人民币不会“破七”

今年以来，中国股市疲软，汇率下滑。上周人民币对美元汇率已跌至2017年以来的最低点。但德国专家认为，至少在11月底习近平同特朗普会晤前，人民币不会“破七”。 