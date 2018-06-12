美国是目标 大批移民已跨越危墨边界

（德国之声中文网）据墨西哥《劳动报》（La Jornada）日前（10月21日）报道，全副武装的墨西哥警察清理了移民的道路。主要来自洪都拉斯的这些人被送往距离边境约40公里的塔帕丘拉市。

美国总统特朗普再次发推文要求墨西哥制止"非法移民潮"。这些移民是为了躲避家乡的"暴力和贫困"被迫背井离乡。

红十字会组织在塔帕丘拉搭建起帐篷并向疲惫不堪的难民发放食物。 当地居民也伸出援助之手，为难民送食品和饮用水。据救援组织称，大约有7500人正在前往美国的途中，但是没有官方提供的数字。

墨西哥当局呼吁移民注册登记，申请庇护签证。墨西哥地方移民局负责人埃切维里亚（Francisco Echeverría）表示，目前墨西哥的移民很混乱，无法继续前行。从塔帕丘拉市到美国边境还有3800公里的路程。

各种交通工具都能用得上

与此同时，洪都拉斯总统埃尔南多斯（Juan Orlando Hernández）在与危地马拉总统莫拉雷斯（ Jimmy Morales）就难民危机问题进行了磋商。莫拉雷斯对移民提出批评，指责他们借机违反边防规定。他呼吁当事人重返故乡并承诺对他们给予支持。

特朗普发表推文强调，不会让移民进入美国，并表示将封锁南部边境。此前他曾威胁危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多，如果不召回移民将停止所有财政援助。一周多前，大约3000危地马拉人或徒步或者乘坐大巴逃往美国。他们在全球最暴力的城市之一圣佩德罗苏拉（San Pedro Sula）通过社交媒体约定一起逃亡。一路上，加入的人越来越多。



李京慧/凝炼（福音教新闻社）