美国是中国拥有更大IMF话语权的绊脚石吗？

（德国之声中文网）由于美国的一项提案在国际货币基金组织（IMF）的190个成员国中获得了诸多支持，如今中国可能需要等待更长的时间，才能在IMF这个致力于稳定国际金融体系的组织享有更大发言权。

本周在摩洛哥马拉喀什举行的IMF和世界银行集团年会上，对IMF配额（即成员国向该机构承诺的资金）的审查是主要议题之一。美国回避了中国和其他新兴国家希望在IMF中增加配额的呼声，提出了「等比例」增加该组织配额的建议。这意味着成员国应在投票权份额不发生变化的情况下，根据其现有配额比例缴纳更多的会费。

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）在马拉喀什表示，美国致力于制定「公平且简单」的新配额公式，以反映IMF成员国的经济规模，但遗憾的是，「就新公式达成一致」仍然难以实现。

耶伦说：「在未产生新公式的情况下，等比例增长是唯一可行的结果，可以避免任意挑选赢家和输家。」

IMF配额与经济现实脱节

IMF方面表示，在这个越来越容易受到地缘政治和环境冲击的世界，该组织需要更多资金来继续向有需要的国家提供财务帮助。IMF成员国提供的配额资金占组织贷款总额的40%以上，其余部分为双边和多边借款。

配额被视为可靠且可预测的资金来源，这也是IMF成员一再重申需要增加配额捐款、减少组织对借贷资金依赖的原因。 IMF上一次增加配额是在2010年通过的，过了六年后才生效。

中国、印度和巴西等国一致认为，IMF的贷款规模需要随着其成员国提供更多捐款而增长--特别是考虑到该机构在全球经济冲击中作为首要反应者的关键作用。另一方面，这些国家也一直在争取按比例增加投票权，以反映其不断增长的经济影响力。

美国财政部资深官员、智库官方货币和金融机构论坛（OMFIF）美国主席索贝尔（Mark Sobel）告诉DW：「配额决定投票权，而投票权加起来必须为100%。如果有国家增加，就必须有国家减少。即使人们同意某些国家应该增加份额，但没有人愿意为此让步。在某种程度上，这是地缘政治力量和竞争的缩影。」

IMF总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）向来支持配额改革，该改革将重新分配IMF的投票权，以反映中国和其他新兴国家的增长。据路透社报道，她在马拉喀什会议期间也呼吁成员设定重组配额结构的最后期限。

华盛顿的私心

专家认为，美国之所以不愿进行包括重新调整投票权在内的配额改革，是因为担心这种做法将不可避免地赋予中国更多投票权。

中国约占全球经济的18%，但在IMF的投票权仅略高于6%，这种差异意味着北京将成为配额调整的最大受益者。美国目前配额最高，拥有16.5%的投摽权。由于重大决策需要达到85%的支持率才能通过，这代表美国在IMF拥有否决权。

美国政府必须寻求国会批准IMF的任何配额改革。此前，美国政府花了数年时间才让国会批准2010年的改革。当时以牺牲欧洲国家的利益为代价，增加了中国的投票权。

智库全球发展中心（Center for Global Development）的马蒂亚森(Karen Mathiasen) 向DW表示：「在目前（美国）国内和国际两极分化的环境下，我认为向国会提出任何增加中国影响力的建议，都是不可能的。」

图为10月13日摩洛哥马拉喀什国际货币基金组织与世界银行的年会

中国被批阻碍穷国债务重组

美国官员一向认为中国不配在IMF中拥有更多的投票权，除非中国在协助全球债务减免方面承担更多责任，并在外汇交易行为方面变得更透明。作为世界上最大的双边贷款国之一，中国被指责阻碍了穷国债务重组的进展，还因为经常提供含保密条款的贷款而受到批评。

今年9月，美国财政部副部长尚博（Jay Shambaugh）表示：「所有国家，尤其是那些配额即将增加的国家，都必须尊重IMF的作用和规范，并努力强化国际货币体系。」

支持美方提议

为了使其提案更容易被新兴市场经济体和低收入国家接受，美国呼吁在IMF增加第五个副总裁职位，以确保这些国家有更好的代表性，同时支持为撒哈拉以南的非洲地区设立第三位IMF执行董事。

这些提议得到了许多成员国的支持，其中包括以法国和英国为首的欧洲国家。

OMFIF的索贝尔表示：「美国的提议某方面在政治上适合美国。绝大多数新兴市场经济体或发展中国家表现不佳，他们在全球经济中的份额没有上升。所以他们也不会对此小题大作。」正在进行的第16次IMF配额审查计划于今年12月中旬完成。

IMF合法性和代表性是否受到威胁？

由发展中国家和低收入国家组成的24国集团（G24）以及作为特邀参加者的中国在马拉喀什警告说：「IMF的合法性和有效性取决于配额的调整」。

他们在一份声明中表示：「这一过程对于增强低收入国家和中等收入国家在IMF内的发言权和代表性至关重要。」今年四月时，中国央行行长易纲也表示需要进行配额改革「从根本上增强IMF的合法性、有效性和代表性」。

索贝尔认为，现在未能实施配额调整不会损害IMF的相关性和合法性。同时他补充说，新开发银行和亚洲基础设施投资银行等由中国支持的多边贷款机构「将无法复制 IMF的影响」。索贝尔表示：「包括中国和美国在内的每个人都希望全球金融稳定。如果世界上某个国家遇到国际收支危机，你会向谁求助？你会向IMF求助，这是事实，无论是否进行调整。」

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