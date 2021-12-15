美国日新增新冠病例首超百万

（德国之声中文网）根据美国霍普金斯大学 (JHU) 周二（1月4日）早晨 (中欧时间) 公布的数字，本周一，美国国内官方录得 108.4 万新增新冠病例，几乎是一周前 (54·4万) 的两倍，创下本国以致全球最高纪录。此前的最高纪录是去年12 月 30 日的 59万当日新增。本周一，确诊新冠肺炎死亡增加1693 人，数量稳定。不过，考虑到假期因素，对相关数据的评估需取谨慎态度。

著名病毒学家、白宫首席卫生顾问福奇 (Anthony Fauci) 上周日已指出，美国染疫曲线目前"几乎垂直上升"。

与欧洲一样，传染性特强的新冠变异毒株奥密克戎目前在美国快速传播。由于因本人染疫或接触感染者，大量雇员被隔离，已致美国空中航运大规模中断数天。

美国国家疾病预防控制中心（ CDC ）估计，上月底，奥密克戎变种在美国的新感染总数中超过了 58%。新冠感染者每日新增住院人数在 12 月 25 日之后便没有下降。该机构预测，未来几周有可能大幅回升。

迄今，人口约 3.3 亿的美国，有近 5620 万人染疫， 约82·7万人死亡。根据国家疾病预防控制中心提供的数据，62% 的国民完成接种，33.4% 的人施打了加强疫苗针。

（法新社）

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