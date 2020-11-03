美国新总统即将出炉之际 北京台北表态

（德国之声中文网）中国外交部副部长乐玉成周四在一次中外媒体记者会上就美国总统选举表态。乐玉成说，目前美国总统选举计票仍在进行中，结果尚未确定。希望此次选举平稳、顺利进行。

他说，“中美之间虽然有分歧，但也有广泛共同利益和合作空间。保持和推动中美关系健康稳定发展，符合中美两国人民根本利益，也是国际社会共同期待。”

中国外交部副部长乐玉成

他希望，“美国新一届政府同中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，聚焦合作，管控分歧，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。”

这是中国政府在投票过后针对美国总统大选做出的首次表态。一天前，外交部发言人王文斌只是简短地说，“注意到美国总统选举正在进行之中，结果尚未确定。” 当记者问到中国更希望哪位候选人当选时，王文斌表示，“美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。”

蔡英文：不论谁当选，台美往来不会改变

台湾执政的民进党11月4日召开中常会，蔡英文总统主持。据三立新闻网报道，谈到台美关系时，她说，“我们会全力争取美国主流民意的支持。现阶段美国主流民意对台湾的支持相当稳固，我们会持续深化这样的支持趋势。”

蔡英文: 美国主流社会支持台湾

当天早些时候，美国再次放出对台军售的消息。蔡英文总统说，这是2017年以来第10次军售。军售需要经过美国参众两院批准，这说明台湾强化自我防卫能力的决定，受到美国两党的支持。

蔡英文在中常会结束做这番讲话时，美国开票正进行到特朗普在几个关键摇摆州出乎意料击败拜登的阶段。

11月5日，美国大选的开票还在进行，但拜登获胜的可能性比一天前大有增加。蔡英文总统再通过脸书等社媒发表对美国总统大选的看法。她强调，台湾政府同美国政府、参众两院、两大政党以及智库、民间团体，一直保持密切往来。“无论大选结果如何，这些往来都不会改变，我们也会在这些基础上，持续深化台美关系。”“选后，参众两院的席次虽然有些变化，但是对台湾的支持力道并不会减少。”

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