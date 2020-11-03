美国新总统即将出炉之际 北京台北表态

（德国之声中文网）中国外交部副部长乐玉成周四在一次中外媒体记者会上就美国总统选举表态。乐玉成说，目前美国总统选举计票仍在进行中，结果尚未确定。希望此次选举平稳、顺利进行。
他说，“中美之间虽然有分歧，但也有广泛共同利益和合作空间。保持和推动中美关系健康稳定发展，符合中美两国人民根本利益，也是国际社会共同期待。”
中国外交部副部长乐玉成
他希望，“美国新一届政府同中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，聚焦合作，管控分歧，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。”
这是中国政府在投票过后针对美国总统大选做出的首次表态。一天前，外交部发言人王文斌只是简短地说，“注意到美国总统选举正在进行之中，结果尚未确定。” 当记者问到中国更希望哪位候选人当选时，王文斌表示，“美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。”
蔡英文：不论谁当选，台美往来不会改变
台湾执政的民进党11月4日召开中常会，蔡英文总统主持。据三立新闻网报道，谈到台美关系时，她说，“我们会全力争取美国主流民意的支持。现阶段美国主流民意对台湾的支持相当稳固，我们会持续深化这样的支持趋势。”
蔡英文: 美国主流社会支持台湾
当天早些时候，美国再次放出对台军售的消息。蔡英文总统说，这是2017年以来第10次军售。军售需要经过美国参众两院批准，这说明台湾强化自我防卫能力的决定，受到美国两党的支持。
蔡英文在中常会结束做这番讲话时，美国开票正进行到特朗普在几个关键摇摆州出乎意料击败拜登的阶段。
11月5日，美国大选的开票还在进行，但拜登获胜的可能性比一天前大有增加。蔡英文总统再通过脸书等社媒发表对美国总统大选的看法。她强调，台湾政府同美国政府、参众两院、两大政党以及智库、民间团体，一直保持密切往来。“无论大选结果如何，这些往来都不会改变，我们也会在这些基础上，持续深化台美关系。”“选后，参众两院的席次虽然有些变化，但是对台湾的支持力道并不会减少。”
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
一周之内两度军售
10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
40余年，上百次对台军售案
美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
具有标志性意义的F16战机
在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
基隆级驱逐舰
纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
爱国者导弹
爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
将台湾打造成一个“堡垒”
近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。
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那些年，台湾从美国采购的先进武器
北京如何应对？
历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。
作者: 雨涵 （综合报道）