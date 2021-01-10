美国新国务卿许诺支持台湾 促北京停止施压

(德国之声中文网) 美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)周六(1月23日)强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。他代表即将上任的新国务卿布林肯(Antony Blinken)向北京喊话，要求其停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。布林肯预计将在一周内获得参议院确认，正式出任国务卿一职。

台湾国防部周六发布即时军事动态称，共军当天派遣1架运-8反潜机、8架轰-6K轰炸机和4架歼-16战斗机进入台湾西南防空识别区（ADIZ），台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，广播驱离，并以防空飞弹追踪监控。

星期日，台湾国防部再次发布消息指出，解放军又派遣了15架次军机进入台湾西南空域，其中包括2架运-8反潜机、一架运-8侦察机、2架苏-30战斗机、4架歼-16战斗机、6架歼-10战斗机。台空也再次以空中巡逻兵力、广播驱离、防空飞弹追踪监控等方式做出应对。

近月来，中国几乎每日皆派遣军机飞跃台湾以南及由台湾实际控制的东沙群岛之间水域，但一般每日只有一至两架军机。台湾媒体指出，周六共13架、周日共15架共军军机扰台均是今年度以来的最大规模。

就在几天前，拜登新政府麾下的白宫国家安全委员会发言人霍恩（Emily Horne）也曾表示，美国对台湾的承诺"坚若磐石"。据中国智库"南海战略态势感知"掌握的消息，1月23日，美国海军"罗斯福号"航母穿越了台湾南部的巴士海峡，进入南中国海水域活动。

北京方面暂时还没有对本周末的空军涉台活动进行任何表态。此前，解放军东部战区新闻发言人张春晖曾表示，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。

文山/叶宣/(路透社等)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。