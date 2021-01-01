美国新冠肺炎确诊人数突破2000万

（德国之声中文网）自新冠疫情爆发以来，美国已有超过2000万人确诊。根据约翰霍普金斯大学截至1月2日的统计数据，全球累计83979200感染新冠肺炎，而美国的感染总数约占其中的四分之一。

此外，人口数为3.3亿的美国目前累计新冠死亡病例已突破38万。

本周五，约有280万人在美国接种了新冠疫苗，其中多数为第一线医护人员以及养老院居民和员工。

美国参议院罗姆尼（Mitt Romney ）呼吁美国政府立即展开全国性行动，征召兽医、紧急救护人员及医学院学生协助施打新冠疫苗，以减缓感染及死亡率。

德国生技公司BioNTech及其美国合作伙伴瑞辉（Pfizer）在其网站上宣布新计划，提供在新冠疫苗试验中得到安慰剂注射的志愿者选择，在3月1日前接种第一剂新冠疫苗，并继续参与试验。

BioNTech/瑞辉的疫苗试验给与16岁以上参与者知情权，能得知自己被接种的是疫苗或安慰剂。两家公司在其网站上表示：“得知自己接受的是安慰剂的参与者可以自行选择接受研究性疫苗的注射，同时继续参与研究。”

张筠青/李鱼（路透社、美联社等）

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