 美国新冠肺炎确诊人数突破2000万 | 科技环境 | DW | 02.01.2021

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科技环境

美国新冠肺炎确诊人数突破2000万

美国的新冠肺炎感染人数在2021年伊始达到惊人数字，累计超过2000万人染疫，占全球确诊总数约四分之一。

USA | COVID-19-Nasentupfer an einem Durchfahrtsprüfstandort im Connecticut Convention Center in Hartford

美国新冠确人数约占全球总数的四分之一。这是一处临时检疫中心

DW.COM

根据科赫研究所周一公布，德国因新冠病毒而死亡的病例总数已经达到30126人。单日新增确诊病例比一周前有所下降，但专家指出，这很可能是节日期间测试数量减少造成的。与此同时，德国计划在马尔堡增设一处疫苗生产基地。

在新冠确诊人数急剧上升、医院负荷濒临极限的背景下，英国紧急批准由牛津大学和阿斯利康研发的新冠疫苗，成为全球首个批准该疫苗的国家。

 （德国之声中文网）自新冠疫情爆发以来，美国已有超过2000万人确诊。根据约翰霍普金斯大学截至1月2日的统计数据，全球累计83979200感染新冠肺炎，而美国的感染总数约占其中的四分之一。

此外，人口数为3.3亿的美国目前累计新冠死亡病例已突破38万

本周五，约有280万人在美国接种了新冠疫苗，其中多数为第一线医护人员以及养老院居民和员工。

美国参议院罗姆尼（Mitt Romney ）呼吁美国政府立即展开全国性行动，征召兽医、紧急救护人员及医学院学生协助施打新冠疫苗，以减缓感染及死亡率。

德国生技公司BioNTech及其美国合作伙伴瑞辉（Pfizer）在其网站上宣布新计划，提供在新冠疫苗试验中得到安慰剂注射的志愿者选择，在3月1日前接种第一剂新冠疫苗，并继续参与试验。

 BioNTech/瑞辉的疫苗试验给与16岁以上参与者知情权，能得知自己被接种的是疫苗或安慰剂。两家公司在其网站上表示：“得知自己接受的是安慰剂的参与者可以自行选择接受研究性疫苗的注射，同时继续参与研究。”

 

张筠青/李鱼（路透社、美联社等）

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