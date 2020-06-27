 美国新冠确诊数激增 全球感染病例破千万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2020

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时政风云

美国新冠确诊数激增 全球感染病例破千万

美国的新冠确诊人数近日来不断激增，周六确诊总数突破250万人。全球多地也不断出现新病例，根据约翰霍普金斯大学统计，全球确诊人数破千万。德国巴伐利亚当局宣布，未来所有该州居民无论有无症状，都能接受新冠筛检。

USA Kalifornien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Zumapress/K. Birmingham)

（德国之声中文网）根据美国约翰霍普金斯大学的统计数据，美国确诊新冠肺炎的人数周六突破250万人。在美国已有超过12.5万人死于新冠肺炎。

与此同时，全球的新冠肺炎感染数字突破1000万大关，据约翰霍普金斯大学截至周日午间的统计，目前全球的新冠确诊总数为1000万5970人，逾49.9万人病亡。

美国的新确诊人数在过去几日直线上升。据《纽约时报》周六报道，部分地区周五通报的单日新感染人数超过4.5万人；约翰霍普金斯大学统计的数字则为45255例。早在周四时，美国的单日确诊人数便创下新高达4万例。
 

此外，全球多地的感染人数正持续上升。中国卫健委通报，6月27日中国31省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例，其中境外输入病例3例，本土病例14例皆在北京。

周日巴基斯坦的确诊总人数超过20万人，有关当局为防止疫情蔓延，对多个主要大城实施了防疫限制。

捷克卫生部周日公布的消息指出，该国单日新确诊人数则暴增至260人，创下4月8日以来最高纪录，感染人数与周四（93例）相比增加近三倍。

China Peking | Coronavirus | Testzentrum (Reuters/C.G. Rawlins)

全球新冠确诊人数即将达到1000万人


据《泰晤士报》报道，在英国莱斯特市的新冠确诊病例激增后，英国政府正考虑对该市实施封锁。报道引述政府人士称，英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）正评估执行封城的相关法律。这个人口为35万人的城市在两周内有650人确诊。

俄罗斯周日通报了6791起新增确诊病例，这是该国自4月以来首次连续三日单日确诊人数在7000以下。目前俄罗斯的确诊总数为63.4万例，死亡人数为9073人。

印尼周日也通报了1198起新确诊病例，新增死亡人数34人。

巴伐利亚将开放所有民众接受筛检

在德国北威州的通内斯肉联厂爆发大规模疫情后，肉联厂所在地居特斯洛（Gütersloh ）的确诊人数持续增加。据当地政府周六通报的消息，过去7日当地有75名检测呈阳性，而且感染途径与肉联厂无关。有关当局解释称，确诊人数的增加是因为当地扩大了检测规模。

除了居特斯洛，邻近的瓦伦多夫(Warendorf)也出现疫情，通内斯肉联厂有超过1500名员工感染新冠肺炎，自上周三开始有关当局在当地实施了严格的管制措施。

Deutschland | PK Merkel nach EU-Videogipfel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

德国总理默克尔呼吁不可轻忽疫情

德国总理默克尔在周六发布的视频中呼吁民众切勿轻忽疫情的严重性。默克尔表示："病毒依然构成严重危险。请严肃看待，因为事情很严重。"
 

巴伐利亚州则宣布，未来所有居民无论有无症状，都可以接受检测。该州为郑部长胡姆尔（Melanie Hum）表示，新冠肺炎的筛检必须大规模扩大，所有巴伐利亚居民很快就能及时接受筛检。检测的费用将由巴伐利亚当局承担。
 

张筠青/乐然（德新社、路透社)

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