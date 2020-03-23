美国新冠疫情救市计划搁浅参议院

（德国之声中文网）执政的共和党人和在野的民主党议员们多天来在国会讨论新冠肺炎大瘟疫中的一揽子巨额救市计划，到昨天（3月22日）为止，相关法案辩论程序在参议院暂告失利。在对启动该法案辩论程序的首次投票中，众多民主党议员持反对立场，相关议案分获47票赞同和反对，远低于所需的60张赞同票。

股市面临第二周暴跌？

接下来对高达2万亿美元的救市法案的表决原应本周一进行。鉴于民主党阵营持续对抗，共和党人警告美国股市今天会再度狂跌。美国股市上周已处于自由落体状态，道指已低于迄今最高值35%。

民主党人指责这一救市计划未安排向劳工和普通家庭提供足够帮助。由参议院多数党领袖、共和党籍的麦康奈尔（Mitch McConnell）提交的相关法案规定，向每一位美国成年公民直接资助1200美元、向中小企业迅速提供帮助，总额3000亿美元；此外，遭受新冠非疫情重创的航空业和其它经济行业应获政府资助。

若获国会批准，该救市计划将是美国政府应对新冠肺炎疫情后果的第3个一揽子救助计划。民主党在参院居少数地位，但在众院拥有多数。救助计划法案必须经由国会两院表决通过。

至少417人死亡

新冠病毒肺炎疫情在美国传播迅速。据约翰·霍普金斯大学通报，迄今，美国国内已有3.3万多人被确诊，至少417人死亡。目前，全美3.28亿人口中，已有约1亿人被像在欧洲那样实施严格出行限制。美国3座最大城市--纽约、洛杉矶和芝加哥均采取了这一措施。

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凝炼/达扬（德新社、美联社）