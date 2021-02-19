美国新冠死亡数破50万 占全球五分之一

(德国之声中文网) 周一(2月22日)，美国新冠死亡病例数突破50万例。傍晚，美国总统拜登在白宫举行默哀仪式。白宫将在未来五天以降半旗的方式表达哀意。

拜登说:「我们必须抵抗对悲伤的麻木，我们要避免将每一条生命当做统计上的一个数字，或模糊的东西。」

美国的新冠死亡病例数是全球最高。虽然美国的人口只占全球人口4%，但新冠死亡病例数却占全球总数250万例的五分之一。美国最近几周的每日确诊数字与每日死亡病例数都在下降。最近的每日新增死亡病例大约在1900例左右徘徊，与一月时一天4000多例相比呈现大幅下降趋势。近期的疫情缓和可能要归功于年末长假、把人留在家中的冷冽天气、以及更普及的遵守社交距离与戴口罩规定。

美国首席医疗顾问福奇(Dr. Anthony Fauci)周一接受路透社采访说，新冠疫情是美国过去一百年来最糟糕公共健康事件，恐怕几十年后还会被人们提起「可怕的2020」。

他说疫情爆发时，美国正被政治分裂所苦，戴口罩变成是政治表态而非健康措施，「即便是在最好的情况下这也是非常严重的问题」。他提到德国和英国即便强烈遵守防疫措施也仍受疫情冲击。

福奇提到，研究显示，自然感染或疫苗产生的抗体在遇到传染力更强的南非与巴西变种病毒时免疫力减弱。这导致美国更难预测疫情何时结束。

美国总统拜登夫妇和副总统哈里斯夫妇均出席默哀仪式

强生疫苗蓄势待发

去年12月中新冠疫苗相继推出，美国各州也极力取得疫苗施打。根据美国疾病管制与预防中心(CDC)，已经有超过4400万美国人至少接种了一剂辉瑞或莫德纳疫苗，在过去七天内大约每天有160万人接种第一剂或第二剂疫苗。

然而，仍有上万人因诊所因应严冬关闭、疫苗运送延迟等问题，错过他们的接种机会。

美国医疗保健业龙头强生集团(Johnson&Johnson)周二在国会听证会开始前，在书面证词中揭露了数据表示，若能获得监管机构批准，该公司有能力在三月前提供2000万剂美国疫苗，也有能力在六月底前提供1亿剂疫苗。

如果美国卫生机构批准强生集团研发出来的单剂疫苗，美国的疫苗供给又能扩张。但是白宫官员上周警告，强生初期的疫苗供给将受到限制。美国卫生监管机构也仍然在审查该疫苗的安全性和有效性，预计在本周内发布紧急批准使用的决定。

由于辉瑞疫苗和莫德纳疫苗都需要间隔几周分别注射两剂才能生效，强生疫苗一经批准，将成为美国境内第一支单剂生效的疫苗。

翻译：张慈

责编：杨威廉

来源：路透社、美联社