美国新冠死亡人数超80万 专家: 实际数字恐更高

约翰斯·霍普金斯大学日前公布，美国国内新冠死亡病例已超过80万。但有专家表示，该数字远未反映现实。他们相信，和很多其他国家一样，美国新冠罹难者的数量实际上要高得多。
（德国之声中文网）根据美国约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）公布的数据，美国新冠肺炎死亡人数已经越过 80万大关。拜登总统表示，这是一个“悲惨的里程碑”，呼吁向大流行瘟疫罹难者致哀。他说，“我深知，餐桌旁放一把空椅子意味着什么，尤其是在圣诞节前后。”
拜登称，他与每一个“遭受这一痛苦”的家庭感同身受。这位美国总统同时呼吁美国人接种疫苗并继续采取戴口罩等其他预防措施。谈及正在传播的奥密克戎变异毒株，他指出，“面对新变种，身处冬季的我们必须继续坚决共同抗击这一病毒。”
议员们在国会大厦台阶前为大瘟疫罹难者默哀一分钟。 参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在简短致辞时说， “我们每个人都有认识人死于这一疾病”。
约翰斯·霍普金斯大学相关网页每日更新，其数据通常略高于官方数字。在个别情况下，数据也会向下修正。美国联邦卫生当局——疾病控制和预防中心（CDC）报称，截至本周二，全国新冠肺炎死亡人数约 79.6万。
截止本周一，美国确诊新冠染疫病例总数越过5000万大关。目前，该国日均新染疫数量约为12万，几乎完全来自Delta变异毒株，日均死亡人数约为1150 人。
尽管美国是最早实施大规模接种的国家之一，但接种率迄今落后于其他工业化国家。统计分析显示，超过一半的死亡发生在 2020 年底首批疫苗获得批准之后，未接种疫苗者首当其冲。目前，该国处于第五波疫情。鉴于出现奥密克戎新变体，专家预计，染疫者数量将继续增加。
就绝对值而言，3.3 亿人口的美国是全球疫情最严重国家，其死亡人数超过任何其他国家。巴西目前以 60万之数列全球第二，其后为印度（近50万） 。另据官方提供的数字，墨西哥和俄罗斯各有约 30 万人死亡。不过，不少专家认为，所有国家未报告的病例数都要更高，因为许多死亡和新冠感染根本就没有报告当局。
根据法新社基于各种官方消息来源编制的表格，自2019年底以来，新冠大流行瘟疫在全球范围已导致至少530万人丧生。世界卫生组织称，实际数字可能是此数的两到三倍。
（德新社，法新社）
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