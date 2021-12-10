美国新冠死亡人数超80万 专家: 实际数字恐更高

（德国之声中文网）根据美国约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）公布的数据，美国新冠肺炎死亡人数已经越过 80万大关。拜登总统表示，这是一个“悲惨的里程碑”，呼吁向大流行瘟疫罹难者致哀。他说，“我深知，餐桌旁放一把空椅子意味着什么，尤其是在圣诞节前后。”

拜登称，他与每一个“遭受这一痛苦”的家庭感同身受。这位美国总统同时呼吁美国人接种疫苗并继续采取戴口罩等其他预防措施。谈及正在传播的奥密克戎变异毒株，他指出，“面对新变种，身处冬季的我们必须继续坚决共同抗击这一病毒。”

“我们每个人都有认识人死于新冠”

议员们在国会大厦台阶前为大瘟疫罹难者默哀一分钟。 参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在简短致辞时说， “我们每个人都有认识人死于这一疾病”。

议员们在华盛顿国会大厦前为新冠死者举行悼念仪式

约翰斯·霍普金斯大学相关网页每日更新，其数据通常略高于官方数字。在个别情况下，数据也会向下修正。美国联邦卫生当局——疾病控制和预防中心（CDC）报称，截至本周二，全国新冠肺炎死亡人数约 79.6万。

5000万确诊感染病例

截止本周一，美国确诊新冠染疫病例总数越过5000万大关。目前，该国日均新染疫数量约为12万，几乎完全来自Delta变异毒株，日均死亡人数约为1150 人。

尽管美国是最早实施大规模接种的国家之一，但接种率迄今落后于其他工业化国家。统计分析显示，超过一半的死亡发生在 2020 年底首批疫苗获得批准之后，未接种疫苗者首当其冲。目前，该国处于第五波疫情。鉴于出现奥密克戎新变体，专家预计，染疫者数量将继续增加。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 保持距离 自去年10月以来，新加坡保持着较低的病毒感染率。该国通过密切监控公民来控制病毒，这在一定程度上是通过一款强制性追踪应用程序实现的。感染人数的下降意味着，当地人可以去露天电影院，前提是要相互保持距离。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 南非的焦虑情绪 南非是受新冠疫情影响最严重的非洲国家。图为开普敦附近一家医院的一名新冠患者。南非新冠确诊人数迄今约达140万。此外，新冠病毒的变种，501Y.V2和B.1.351的出现增加了焦虑的情绪。和英国发现的病毒变种一样，南非发现的变种病毒被认为具有很高的传染性。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 日光浴也要注意保持社交距离 随着气温升高，澳大利亚人纷纷前往海边度假。为了防止感染病例出现激增，澳洲当局在海边放置告示牌，提醒游客们在享受阳光时保持距离。自9月以来，澳大利亚新增病例数量大幅下降。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 新冠之殇 在巴西马瑙斯（Manaus），16岁的少女贡萨尔维斯（Kelvia Andrea Goncalves）在母亲墓前哭泣。她母亲去世时年仅39岁。城市遭到新冠重创，医院的氧气供应阙如，无法为病患提供氧气瓶。许多人指责总统博尔索纳罗没有采取足够的防疫措施，导致该国疫情日益恶化。巴西病亡人数达到22.1万余人。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 宁可谨慎有余 在香港，当局在没有任何警告的情况下封锁了整个社区，以应对感染病例的突然增加。当地采取了与中国大陆类似的严厉措施来遏制病毒爆发。直到最近，香港的新冠感染率还相当低。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 泡泡演唱会 美国摇滚乐队“烈焰红唇”（The Flaming Lip）想出了疫情期间开演唱会的方法:他们在美国举行的演唱会上，无论是乐队还是歌迷们，都要呆在透明的充气塑料球里。通过这种方式进行安全隔离。乐队主唱韦恩·科因(Wayne Coyne)从舞台上跳下来时，观众甚至可以把他举起来。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 教堂成为临时疫苗接种中心 许多教堂目前因疫情而关闭，而这些场所正被改造成临时疫苗接种中心，比如英国伯明翰附近的利奇菲尔德教堂Lichfield Cathedral。与目前面临疫苗短缺的欧盟不同，英国的疫苗供应相对稳定。

生活在新冠时代： 疫情带来的变化 希望之光 伊扎特（Amy Ezzat）正在制作一个疫苗为主题的蛋糕。蛋糕会发给开罗一家医院接受治疗的新冠患者。埃及一直在努力开展接种活动。对许多人来说，能够接受疫苗注射，这个消息给他们带来巨大的希望。 作者: Ines Eisele



全球范围至少530万人死亡

就绝对值而言，3.3 亿人口的美国是全球疫情最严重国家，其死亡人数超过任何其他国家。巴西目前以 60万之数列全球第二，其后为印度（近50万） 。另据官方提供的数字，墨西哥和俄罗斯各有约 30 万人死亡。不过，不少专家认为，所有国家未报告的病例数都要更高，因为许多死亡和新冠感染根本就没有报告当局。

根据法新社基于各种官方消息来源编制的表格，自2019年底以来，新冠大流行瘟疫在全球范围已导致至少530万人丧生。世界卫生组织称，实际数字可能是此数的两到三倍。

（德新社，法新社）

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