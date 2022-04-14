 美国新冠感染死亡病例突破100万 | 科技环境 | DW | 12.05.2022

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科技环境

美国新冠感染死亡病例突破100万

美国成为全球首个新冠死亡人数超过100万的国家。世卫组织总干事谭德塞警告包括南非在内的一些国家因病毒新变体疫情重新上扬。

美国是全球新冠死亡病例数量最多的国家。排在美国之后的是巴西、印度和俄罗斯。

美国是全球新冠死亡病例数量最多的国家。排在美国之后的是巴西、印度和俄罗斯。

（德国之声中文网）美国成为全球首个新冠死亡人数超过100万的国家。美国总统拜登周四（5月12日）在一份声明中将这一结果称作“令人悲伤的里程碑”。他呼吁人们不要对抗击疫情有所松懈，“竭尽全力挽救尽可能多的生命”。他说为了实现这一目标现在提供了比以前更多的检测、疫苗和治疗手段。

2020年2月初，美国西海岸出现首例新冠死亡病例。2021年2月，美国国内死于新冠病毒感染的病例突破50万。

美国是全球新冠死亡病例数量最多的国家。排在美国之后的是巴西、印度和俄罗斯。

新冠疫情爆发以来，美国官方统计的感染人次已经超过8200万。专家们认为实际感染人数会远高于8200万，因为疫情最初阶段新冠病毒检测量能很低，另外现阶段个人快筛已经十分普及，新增感染病例未必被官方统计到。

今年1月中旬开始美国每日新增感染人数开始明显下降，但是过去几周又出现明显增加的趋势。这主要是奥密克戎新变种传播速度快以及美国取消口罩义务所造成的。

据世卫组织调查统计，全球除了美洲和非洲，其他地区报告的新冠病毒感染病例数量持续下降。

根据世卫组织负责欧洲地区的部门统计，他们管辖下的53个国家和地区已经有超过200万人感染新冠病毒后死亡。另外超过2.18亿人次感染过新冠病毒。3月中旬以来，欧洲各国新增感染人数开始大幅下降。

世卫组织总干事谭德赛在本周召开的新闻发布会上警告说，有50多个国家的新增病例数都在上升，这显示出新冠病毒的不稳定性。他说，新的变体正造成包括南非在内的一些国家的疫情重新上扬。

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新冠重症患者：死里逃生之后

（法新社、美联社）

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