美国新一代超音速测试客机亮相

（德国之声中文网）以前，飞机厂的铆钉锤总是响个不停。而如今在科罗拉多州丹佛百年机纪念场的Boom Supersonic公司的机库里却意外的安静。这里近似一个巨大的实验室，极其清洁，没有机器的轰鸣声。工作人员借助激光测量设备进行精确到0.01毫米的精密切割工作。欢迎来到21世纪的飞机制造厂！

"看到未来的飞行方式在这座机库里逐渐成熟，我们每天都很兴奋，"科技公司Boom Supersonic的首席执行官兼创始人布莱克·肖尔(Blake Scholl)感叹道。今年39岁的肖尔看上去很年轻，他的公司计划推出新一代超音速客机，希望在2029年将商用客机 "序曲(Overture)"投入预定服务。

如果一切顺利，这将是法国航空航天公司和英国飞机公司建造的"协和"（Concorde）退役以来第一架投入运营的商用超音速客机。

Boom Supersonic老板肖尔的兴奋之情溢于言表

本周三（10月7日）Boom Supersonic公司迎来其自2014年成立以来最重要的一天：别名为Baby Boom的XB-1的网络直播发布会。这款双座机是史上第一架由私人出资建造的超音速飞机。XB-1长21米，翼展6.4米，可搭载两名试飞员，飞行速度高达2.2倍音速（约2700公里/小时），最大飞行距离为1900公里。

触手可及的奢华

Boom Supersonic公司筹集到1.6亿美元的资金，已将其中的一大部分投入到其第一架验证机上。该机预计将在2021年年中飞行，比此前的计划晚了3年。这架被称为 "Baby Boom "的验证机的大小约为未来 "序曲 "客机的三分之一， "序曲 "客机最多将可容纳75名乘客。 "序曲"客机诞生前，测试机的技术理念尚需通过详细的测试得到验证。

在Boom超音速公司看来，2003年协和式飞机时代结束后，新一代超音速飞机市场前景广阔。由于采用了新技术，有望实现经济性，超音速机票的价格届时将不会高于现在的长途航班商务舱机票。同时，它的体积将只有英法建造的老一代超音速飞机的四分之三左右。新的超音速客机全长51.8米，翼展18.2米，比协和式飞机（长62米，翼展25.5米，载客上限是100人）小得多。





兼顾环保和可持续性

设计师们希望， "序曲 "客机较小的尺寸可以缓解之前无法避免的音爆问题。这有可能为飞机开辟更广阔的应用领域。此前，协和式飞机只允许在海洋上空进行超音速飞行。Boom超音速公司预计，超音速陆上飞行的禁令将暂时不会改变，但是美国航空当局正在审视是否应该针对更安静的超音速飞机制定新的措施。

不过，肖尔已将目光投向500条可以双倍音速飞行的水上航线。从伦敦到纽约不再是7个小时，而只需3小时15分钟；从旧金山到东京只需5个半小时，而不是11小时。

Boom超音速公司的一个主要的支持者是日本航空公司（JAL），后者向前者订购20架飞机并支付了定金。理查德·布兰森（Richard Branson） 的维珍大西洋航空公司也以千万定金订购了10架"序曲 "客机。

兼顾环保和可持续性从一开始就是Boom超音速公司的主旨之一，该公司的所有飞机都只用生物燃油飞行。除了Boom超音速公司之外，美国还有一家名为Aerion Supersonic的超音速飞机制造商，该公司计划在2020年代中期推出12架超音速私人飞机，目前也取得了显著的进展。

数十年里落在俄罗斯和欧洲人之后

21世纪初世界上第一架也是唯一一架超音速客机可能来自美国，这无疑是一个历史性的转折点，也意味着民族创伤将得以弥合。虽然几十年来美国在制造民用客机领域一直处于世界领先地位，但在20世纪60年代推出大型超音速客机的种种努力却以失败告终。 1963年6月，时任美国总统肯尼迪宣布 "立即展开行动，尽早研制出比世界上任何其他国家制造的超音速飞机都更优秀、拥有优越经济性的超音速飞机的原型机"。

德国的一家博物馆内陈列着美国航空业的两大创伤：协和式飞机（左）和图-144

该计划的背景是当时美国和苏联之间的竞赛，苏联也在研发类似的项目，并于1968年12月31日成功让世界上第一架民用超音速客机起飞。这款名为图-144 （Tupolew Tu-144）的超音速飞机飞上蓝天的时间要比英法的协和式飞机早几个月。但是当时西欧的协和式飞机至少在技术上更胜一筹，因为苏联的同类飞机从未真正达到可以投入使用的状态。

曾栽跟斗

然而，那个年代的美国野心爆棚：他们设计的超大型超音速飞机比协和式飞机长30多米，计划载客300人，接近三倍音速：2.7马赫。这个名为 "波音2707 "的项目太急于求成，当时很多必要的技术尚处于起步阶段。

该项目总共耗资逾10亿美元（按今天的价值计算，超过65亿美元），到头来只剩下一个原尺寸大小的巨型木质模型。英国协和式飞机试飞员布莱恩·特鲁伯肖（Brian Trubshaw）在回忆录中写道："美国在协和式飞机上投入的资金最多，最后却一无所有"。所以在Boom Supersonic公司应该已经吸取了前车之鉴。

本文作者著有新书《超音速客机：过去--未来》，由斯图加特Motorbuch出版社出版，224页。





© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究