 美国断供EDA 中国芯片再遭“卡脖子” | 科技环境 | DW | 15.08.2022

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科技环境

美国断供EDA 中国芯片再遭“卡脖子”

美国商务部在8月12日宣布对设计GAAFET集成电路所需的EDA软件实行新的出口管制。8月15日，新规正式生效。由于中国绝大部分芯片研发企业都使用进口EDA软件进行设计，此轮出口管制将造成不小的长期影响。

EDA软件在设计先进芯片方面至关重要

EDA软件在设计先进芯片方面至关重要

（德国之声中文网）这项由美国商务部工业和安全局发布的新管制规则，理由是维护国家安全。新规则涉及三项技术，分别是：设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧（PGC）技术。

其中，最为外界所关注的就是针对EDA软件的出口管制令。早在这条新规发布前，就有业内人士指出，鉴于EDA软件在设计先进芯片方面的至关重要作用，美国政府若限制EDA软件出口，就能有效拖后中国的先进芯片研发。

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未来十年，中美之间的技术竞争主战场可能就集中在半导体上。对比中美两国的半导体产业政策，有什么值得总结和学习的呢？

中国对台湾施加的压力，不仅体现在军事层面上，也表现在经济方面。中国政府周三发布的所谓台湾问题白皮书中，再度强调了台湾是中国一部分的立场。白皮书中承诺，实现统一后，台湾将变得更加富庶。而事实上，就在上周，中国刚刚宣布了对台湾的经济制裁措施。由此可见，两岸政治关系对双边的经济往来有着直接的影响。

美國總統拜登週二簽署《芯片法案》，劍指中國。這項被拜登稱作「一世代才有一次的投資美國機會」，對兩岸半導體產業可能帶來什麼影響？能如拜登所說，為美國贏得本世紀的經濟競爭嗎？

美國總統拜登9日簽署了受各界關注多時的芯片法案，未來將挹注520億美元策進美國半導體產業的發展。他將近期美國國會通過的一連串法案視為重要突破。

中国芯片业的反腐风暴在今夏再现高潮。有媒体分析，该行业虽获大量国家投资却未能实现中国芯片技术的突破、提高抵御美国制裁的能力，这让北京领导层感到懊恼。

据路透社援引知情人士称，美国考虑收紧对中国内存芯片制造商的出口，禁止对行业领头羊“长江存储”出口用于制造先进NAND闪存芯片的设备。若这一举措得到批准，将是美国针对中国半导体行业的最新打压。

美國試圖打擊中國芯片產業崛起。彭博的報導引述知情人士，指華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止半導體製造設備大廠阿斯麥（ASML）向中國出售生產芯片所需的關鍵設備。消息一出，ASML股價應聲下跌。

主管工业与安全事务的美国商务部副部长埃斯特维兹(Alan Estevez)表示："允许半导体和发动机等技术更快、更高效、更长时间和更恶劣条件下运行的技术进步可能会改变商业和军事领域的游戏规则。"

打击中国造芯能力

EDA是用于完成超大规模集成电路芯片设计、验证的软件技术，EDA工具贯穿于整个芯片生产流程。不论是芯片本身的设计，还是相关设备的研发，乃至最终的制造，都离不开这类软件。

此次颁布的出口管制令，针对的是设计GAAFET芯片所需的EDA软件。GAAFET是进入2纳米芯片制程后的主流工艺架构，是先进芯片制造无法避开的一个环节。如果中国芯片厂商无法使用此类软件，其芯片制程就只能徘徊在2纳米甚至5纳米之上的水平。

"国产替代"是否可行？

目前，大多数中国芯片设计企业仍在使用进口的EDA软件。在全球市场上，新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)、西门子Mentor占据了78%的市场份额；在中国市场，这三家皆为美国血统的巨头更是垄断了超过95%的软件销量。

近年来，中国方面在力推"国产替代"，努力实现关键技术国产化，EDA软件也被列为重点，其市场融资规模一度达到11亿元人民币。然而，和覆盖了整个芯片产业链、业务遍布全球、科研实力雄厚的"三巨头"相比，中国本土的EDA软件仍以注重于局部领域的"点工具"为主，工具链不完整，缺乏全流程产品；而且，中国产EDA软件尚无法满足2纳米级别的先进制程要求。鉴于EDA软件所需的高昂研发成本，中国软件厂商若想达到"三巨头"的水平，不仅仅需要多年的时间，还需要逾越"三巨头"竖起的专利壁垒。

台积电如果要在GAAFET工艺架构上和中国企业开展合作，就会受到新规的限制

台积电如果要在GAAFET工艺架构上和中国企业开展合作，就会受到新规的限制

从短期来看，中国芯片产业并不会受到美国新规的太大冲击：中国芯片厂商尚在进行5纳米、7纳米制程的攻关，而美国商务部新规主要针对的是用于2纳米制程芯片设计的EDA软件。不过，韩国的三星、台湾的台积电如果要在GAAFET工艺架构上和中国企业开展合作，就会受到新规的限制。

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