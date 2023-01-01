美国斥资数千万揭露朝鲜政权真相

（德国之声中文网）未来5年内，美国将投资5000万美元，悄悄将外界信息传送到朝鲜，希望改善美国和韩国在朝鲜的形象。

作为年度国防开支计划的一部分，美国总统拜登12月下旬签署了《奥托·瓦姆比尔反朝鲜审查和监视法》。该法案以2016年因颠覆罪名在平壤被捕并因偷窃政治宣传标语被判处15年徒刑的美国学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）为名，旨在对抗平壤对人民无孔不入的审查和监视。瓦姆比尔2017年6月获释时已处于植物人状态，6天后在俄亥俄州的一家医院过世。

根据该法案，政府拨出的资金将流向 “美国国际媒体署”（USAGM），这个美国政府宣传组织负责在全世界广播和传播信息。

特洛伊大学首尔分校的国际关系教授平克斯顿（Dan Pinkston）对德国之声表示：“这让我觉得很有趣，因为美国现在似乎更愿意在‘灰色地带’行动，而其他国家早已行之有年。信息战只是美国现在引入的强制措施之一，同时依然保持在会引燃常规冲突的阈值下。”

美国希望朝鲜人“提出更多问题”

平克斯顿指出，华盛顿正在追赶俄罗斯，后者在植入宣传以推进其地缘政治目标方面特别高效。

美国的计划将侧重于向朝鲜提供更多广播节目，同时开发“网络自由工具”，以帮助用户规避朝鲜政府对自由访问网络世界的限制。

平克斯顿表示：“广播会相对容易，连接互联网将更具挑战性。” 他补充说，采用更复杂的手段起初或许不会被平壤注意到，但“可能很快会对其自身的政治宣传产生不利影响”。

“理想情况下，一次利用信息的成功‘袭击’在一段时间内应该不会被察觉，因此它更加微妙，具有破坏稳定、促使朝鲜人提出更多问题的长期目标。”

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朝鲜打压外国媒体

朝鲜人金裕贞（音）1900年代与母亲和姐姐因家乡粮食短缺逃离咸镜北道。她认为，向朝鲜提供更多信息有助于鼓励对政权的批评，但同时也警告这种做法的危险性。

分析人士和脱北者警告称，平壤近月来加强了对收听外国广播或观看走私入该国的电影或电视节目行为的打击力度。此前有媒体报道，有人目击到听韩流音乐并练习舞蹈动作的青少年遭到流放。

金裕贞表示：“20年前，只有非常少量的外界讯息能传入朝鲜，但许多人都看过国外的新闻、电视节目或电影。”

“但过去一年左右，很显然朝鲜政府正努力控制进入该国的信息。当局对此非常担忧，因为这对他们构成威胁。就在几天前，我听说一名十几岁的男孩因为观看韩国电影被处决。”

“事情一直在变得越来越艰难”

去年12月底，总部位于首尔的《每日朝鲜》新闻机构曾报道称，朝鲜公民被下令参加政府的电影放映会，电影内容展示了对那些被查获观看外国电影者的公开羞辱和惩罚。境外的信息内容被朝鲜当局描述为“灌输对敌国的错觉，并且麻痹革命和阶级意识的危险毒素”。

视频显示，一群人在体育场内遭到群众的斥责，他们低着头显然在等待公开宣判。

今年一月，朝鲜政府将通过《平壤文化语言保护法》，禁止公民在口语或书写时使用外国词汇。该法还将取缔外国时装和发型，并加大对访问海外媒体内容的惩罚。

金裕贞表示：“事情一直在变得越来越艰难。人民对外有一副面孔，私下也有个人想法，但分享这些想法越来越危险。”

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