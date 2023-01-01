 美国斥资数千万揭露朝鲜政权真相 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国斥资数千万揭露朝鲜政权真相

美国政府正试图利用广播和“互联网自由工具”，向朝鲜人民揭露金正恩独裁政权的真相，并鼓励他们“提出更多问题”。

分析人士和脱北者警告称，平壤近月来加强了对收听外国广播或观看走私入该国的电影、电视节目行为的打击力度。图为2021年4月15日金正恩在平壤的金日成广场向人群挥手，当天是朝鲜已故领导人金日成的110周年诞辰

分析人士和脱北者警告称，平壤近月来加强了对收听外国广播或观看走私入该国的电影、电视节目行为的打击力度。图为2021年4月15日金正恩在平壤的金日成广场向人群挥手，当天是朝鲜已故领导人金日成的110周年诞辰

（德国之声中文网）未来5年内，美国将投资5000万美元，悄悄将外界信息传送到朝鲜，希望改善美国和韩国在朝鲜的形象。

作为年度国防开支计划的一部分，美国总统拜登12月下旬签署了《奥托·瓦姆比尔反朝鲜审查和监视法》。该法案以2016年因颠覆罪名在平壤被捕并因偷窃政治宣传标语被判处15年徒刑的美国学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）为名，旨在对抗平壤对人民无孔不入的审查和监视。瓦姆比尔2017年6月获释时已处于植物人状态，6天后在俄亥俄州的一家医院过世。

根据该法案，政府拨出的资金将流向 “美国国际媒体署”（USAGM），这个美国政府宣传组织负责在全世界广播和传播信息。

特洛伊大学首尔分校的国际关系教授平克斯顿（Dan Pinkston）对德国之声表示：“这让我觉得很有趣，因为美国现在似乎更愿意在‘灰色地带’行动，而其他国家早已行之有年。信息战只是美国现在引入的强制措施之一，同时依然保持在会引燃常规冲突的阈值下。”

美国希望朝鲜人“提出更多问题”

平克斯顿指出，华盛顿正在追赶俄罗斯，后者在植入宣传以推进其地缘政治目标方面特别高效

美国的计划将侧重于向朝鲜提供更多广播节目，同时开发“网络自由工具”，以帮助用户规避朝鲜政府对自由访问网络世界的限制。

平克斯顿表示：“广播会相对容易，连接互联网将更具挑战性。” 他补充说，采用更复杂的手段起初或许不会被平壤注意到，但“可能很快会对其自身的政治宣传产生不利影响”。

“理想情况下，一次利用信息的成功‘袭击’在一段时间内应该不会被察觉，因此它更加微妙，具有破坏稳定、促使朝鲜人提出更多问题的长期目标。”

平壤宣传新攻势? 爱国大婶换时尚网红

朝鲜打压外国媒体

朝鲜人金裕贞（音）1900年代与母亲和姐姐因家乡粮食短缺逃离咸镜北道。她认为，向朝鲜提供更多信息有助于鼓励对政权的批评，但同时也警告这种做法的危险性。

分析人士和脱北者警告称，平壤近月来加强了对收听外国广播或观看走私入该国的电影或电视节目行为的打击力度。此前有媒体报道，有人目击到听韩流音乐并练习舞蹈动作的青少年遭到流放。

金裕贞表示：“20年前，只有非常少量的外界讯息能传入朝鲜，但许多人都看过国外的新闻、电视节目或电影。”

“但过去一年左右，很显然朝鲜政府正努力控制进入该国的信息。当局对此非常担忧，因为这对他们构成威胁。就在几天前，我听说一名十几岁的男孩因为观看韩国电影被处决。”

“事情一直在变得越来越艰难”

去年12月底，总部位于首尔的《每日朝鲜》新闻机构曾报道称，朝鲜公民被下令参加政府的电影放映会，电影内容展示了对那些被查获观看外国电影者的公开羞辱和惩罚。境外的信息内容被朝鲜当局描述为“灌输对敌国的错觉，并且麻痹革命和阶级意识的危险毒素”。

视频显示，一群人在体育场内遭到群众的斥责，他们低着头显然在等待公开宣判。

今年一月，朝鲜政府将通过《平壤文化语言保护法》，禁止公民在口语或书写时使用外国词汇。该法还将取缔外国时装和发型，并加大对访问海外媒体内容的惩罚。

金裕贞表示：“事情一直在变得越来越艰难。人民对外有一副面孔，私下也有个人想法，但分享这些想法越来越危险。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

脱北女性揭露黑暗 爆遭韩国情报人员性侵

DW.COM

金正恩秀父爱，权位传女不传男？

朝鲜独裁领导人金正恩数次与他10岁的女儿金朱爱一起出现在公众面前，引发了人们对于他的权位继承人的猜测。

朝鲜如何利用德国大学进行政治宣传？

朝鲜金日成综合大学在网站上列出十多家与其有合作关系的欧洲大学，其中就包括柏林自由大学和洪堡大学。德国之声调查发现，不少所谓的“姐妹校”对此毫不知情。

德国或曾助朝鲜发展核武“一臂之力”

金正恩力求武器现代化。正因此，联合国禁止成员国与其进行研究合作。然而在过去很长一段时间，相关合作在柏林并未停止。

相关音频视频

執政十年 站在十字路口的金正恩

相关内容

This picture taken on December 30, 2022 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on December 31, 2022 shows North Korea's leader Kim Jong Un attending the 12th Politburo meeting of the 8th term of the Workers Party of Korea at the Party Central Committee in Pyongyang. - North Korea has been holding a major party meeting in Pyongyang at which Kim and other senior party officials are outlining their policy goals for 2023 in key areas including diplomacy, security and the economy. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

朝鲜新年发射导弹 金正恩呼吁扩大核武库 01.01.2023

继周六发射三枚弹道导弹后，新年伊始，朝鲜再度试射导弹。朝鲜领导人金正恩强调，朝鲜必须确保“压倒性的军事力量”以捍卫平壤主权，并呼吁“成倍增加”朝鲜核武器数量。

This picture taken on November 18, 2022 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on November 19, 2022 shows the launch of North Korea's new intercontinental ballistic missile (ICBM) Hwasong Gun 17, at Pyongyang International Airport. - North Korean leader Kim Jong Un said he would respond to US threats with nuclear weapons, state media said on November 19, after Kim personally oversaw Pyongyang's latest launch of intercontinental ballistic missile. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

德国或曾助朝鲜发展核武“一臂之力” 24.12.2022

金正恩力求武器现代化。正因此，联合国禁止成员国与其进行研究合作。然而在过去很长一段时间，相关合作在柏林并未停止。

This photo provided on Nov. 19, 2022, by the North Korean government shows North Korean leader Kim Jong Un, right, and his daughter inspects a missile at Pyongyang International Airport in Pyongyang, North Korea, Friday, Nov. 18, 2022. North Korea’s state media said its leader Kim oversaw the launch of the Hwasong-17 missile, a day after its neighbors said they had detected the launch of an ICBM potentially capable of reaching the continental U.S. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

六国齐谴责朝鲜试射导弹 金正恩女儿首度公开亮相 19.11.2022

在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。

广告

媒体看中国

大众公司和中国市场之间结成的姻缘就像是200年前的传统婚姻：他少了她，对他而言算是美中不足；她少了他，对她而言就是一败涂地。而大众公司在这段婚姻中就是那个“她”。

德语媒体：大众汽车和中国市场的“致命婚姻”

德国《经济周刊》发表评论指出，与中国市场陷入“婚姻牢笼”的大众公司必须解放自我，“和自己的危险的伴侣保持距离”。德国《商报》主编发表文章谈论自己对达沃斯世界经济论坛的印象和感受。他认为，欧洲在越来越激化的美中争霸中该扮演何种角色之类的问题上