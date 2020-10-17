 美国数州公投支持毒品管制改革 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2020

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时政风云

美国数州公投支持毒品管制改革

华盛顿特区、新泽西州、俄勒冈州和亚利桑那州即将通过将大麻和一些迷幻药非刑事化的倡议案。蒙大拿州和南达科他州也对类似法案进行投票。

Indonesien | Cannabis Plantagen (Maskur Has/ZUMAPRESS/picture alliance)

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加拿大的研究人员说，药用大麻可能对新冠病毒产生阻抗作用。但是，这一结论还需要通过设计完善、可靠的临床试验予以测试和验证。

美国执法人员查获了100所“大麻屋”，这是美国有史以来最大规模的住宅滥用案件之一。而其中很多房屋的首付款来自中国福建。

2013年，乌拉圭成为了全世界首个将大麻销售和种植合法化的国家。如今，该国又为大麻买卖打开了另一个通道：药店。

（德国之声中文网）华盛顿特区投票支持将部分迷幻药非刑事化。而新泽西州即将于周二（11月3日）的两项公投后将休闲性大麻合法化。

此外，俄勒冈州在美国首先批准使用psilocybin作为治疗药物，psilocybin是一种致幻药，被称为"魔幻蘑菇"。该州还投票将几种硬性毒品非刑事化，包括拥有少量可卡因和海洛因。

据选举委员会称，美国首都华盛顿特区的公民投票赞成使各种迷幻植物和蘑菇事实上合法化的比率为77％。该倡议案将会降低非商业拥有、销售和种植这些植物的执法优先级。

在新泽西州和亚利桑那州，选民投票赞成将休闲性大麻合法化。

Symbolbild Cannabis als Medizin (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

其他州将效仿

新泽西州看来将加入其他十多个州，将休闲性大麻合法化。不过不少专家表示，成年人要能够在新泽西州购买这种药物，可能要先等上一年的时间。

蒙大拿州和南达科他州也将决定是否通过类似法案。

 

杨宇/苗子（德新社、路透社）

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德国大麻合法化？

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