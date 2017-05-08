美国敦促中国允许人权律师赴美交流

（德国之声中文网）美国国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortagus）表示，对有关中国当局阻止知名人权律师陈建刚离开中国参加国务院赞助的交流项目感到不安。"我们敦促中国尊重陈的行动自由，并将律师和维权者视为通过发展法治来增强中国社会的伙伴。"

陈建刚被选中参加汉弗莱奖学金项目学习英语。该项目以美国已故前副总统休伯特·汉弗莱（Hubert Humphrey）命名，为世界各地兴起的领袖提供一年在美接受教育的机会。

据法新社报道，律师陈建刚表示，4月1日，他在北京国际机场准备飞往西雅图时，在海关被告知他被禁止出境。他在一份声明中表示，这是"对一位公民基本人权的剥夺，是对律师行业的歧视与压迫，是对依法治国方针倒行逆施的一个案例"。

陈建刚代理的谢阳案被视为政治敏感案件

陈建刚曾代理律师谢阳的案件。谢阳本人则曾代理具有政治敏感性的案件，2015年被抓捕，2017年获释。据法新社报道，在当局解除他作为谢阳的律师后，陈建刚仍继续发声，包括关于谢阳所遭受的酷刑。

法新社报道说，2017年，陈建刚曾在与家人赴云南旅游途中被阻拦，他在警方押送下乘车返回3200公里以外的北京。他的妻子和孩子则被允许飞回北京。

苗子/洪沙（法新社）