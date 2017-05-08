 美国敦促中国允许人权律师赴美交流 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2019

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时政风云

美国敦促中国允许人权律师赴美交流

美国国务院周三敦促中国允许人权律师陈建刚离开中国赴美参加一个交流项目。陈建刚此前表示，他在北京出境时被禁止放行。

China Peking Flughafen Passagiere (picture-alliance/D. Kalker)

“敏感”人士被阻止出境的情况时有发生

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北京律师陈建刚5月3日和家人、朋友在云南旅游时被警方抓走。次日，上百名中国律师发表紧急声明，呼吁释放陈建刚。陈建刚虽在微信朋友圈中发出一条消息，但目前手机仍无人接听状态。 (05.05.2017)

北京律师陈建刚今年1月曝光被捕律师谢阳在六个月被监视居住期间遭到酷刑。之后，湖南司法当局取消了陈建刚作为谢阳辩护律师的资格。5月4日，陈建刚及家人在云南被警方抓走。陈建刚本人迄今处于失联状态。 (04.05.2017)

原定周二（4月25日）开庭审理的"709"系列案谢阳涉嫌"煽颠"及"扰乱法庭秩序罪"一案未能如期进行。被剥夺辩护资格的代理律师陈建刚透露了取消庭审的原因。 (25.04.2017)

（德国之声中文网）美国国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortagus）表示，对有关中国当局阻止知名人权律师陈建刚离开中国参加国务院赞助的交流项目感到不安。"我们敦促中国尊重陈的行动自由，并将律师和维权者视为通过发展法治来增强中国社会的伙伴。"

陈建刚被选中参加汉弗莱奖学金项目学习英语。该项目以美国已故前副总统休伯特·汉弗莱（Hubert Humphrey）命名，为世界各地兴起的领袖提供一年在美接受教育的机会。

据法新社报道，律师陈建刚表示，4月1日，他在北京国际机场准备飞往西雅图时，在海关被告知他被禁止出境。他在一份声明中表示，这是"对一位公民基本人权的剥夺，是对律师行业的歧视与压迫，是对依法治国方针倒行逆施的一个案例"。

China Xie Yang Menschenrechtsanwalt (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

陈建刚代理的谢阳案被视为政治敏感案件

陈建刚曾代理律师谢阳的案件。谢阳本人则曾代理具有政治敏感性的案件，2015年被抓捕，2017年获释。据法新社报道，在当局解除他作为谢阳的律师后，陈建刚仍继续发声，包括关于谢阳所遭受的酷刑。

法新社报道说，2017年，陈建刚曾在与家人赴云南旅游途中被阻拦，他在警方押送下乘车返回3200公里以外的北京。他的妻子和孩子则被允许飞回北京。

 

苗子/洪沙（法新社）

 

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