美国政府继续“停摆” 特朗普再发威胁

（德国之声中文网）美国政府部分"停摆"已然两周，其背景是特朗普和在野的民主党人围绕美墨边境建隔离墙拨款的激烈争议。再度同国会领袖会晤后，特朗普发出威胁称，政府有可能停摆数月以至数年。他表示，他不认为会出现这一局面，但他已做好了准备。同时特朗普希望"停摆"将只会再延续若干天。

周末继续商谈

新当选的国会众院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）表示，此前与特朗普的会晤中出现争议场面；国会参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在会晤后透露，特朗普威胁会出现其时间之长从未见过的"停摆"。舒默抱怨说，他和佩洛西紧急敦请特朗普，寻求解决之道，尽快结束财政封锁、使民众不再成为人质，但特朗普采取了拒绝态度。

尽管存在这些分歧，特朗普在白宫玫瑰园举行的记者会上仍极力打消外界对他与民主党人之间无法弥合纠纷的印象。他称，各方有一致的愿望，结束停摆状态，会晤本身亦很有建设性。他宣布，本周末将继续举行会商，不过，双方出席阵容不同。白宫方面将由副总统彭斯、特朗普总统顾问及其女婿库什纳（Jared Kushner Kirstjen Nielsen）及国土保护部长尼尔森（Kirstjen Nielsen） 作为代表。至于众院代表，特朗普称，他们愿带多少副手都可以。

去年圣诞节将临之际，多个部级机关被实施财政封锁，原因是，涉及这些机构的预算法案未能及时表决通过。其背景是，特朗普坚持必须在国家财政预算中包含用于在美墨边界建造隔离墙的50亿美元经费，民主党人则断然予以拒绝。由于财政封锁，数十万政府雇员被迫休假，或暂时不带薪工作，博物馆、机关和法院关门。

民主党众议员称特朗普是"混蛋"

去年11月举行的国会中期选举导致国会力量对比关系出现变化。特朗普所在的共和党人虽在参院续占多数，但自本周四（1月3日）起，民主党人则拥有众院多数地位。在新国会首个工作日，民主党人便利用自己的新多数通过了旨在结束财政封锁的预算法案。该法案中未包括特朗普所要求的建墙费。白宫此前即已明确表示，在这种情况下，特朗普将拒绝这一法案。

民主党政治家特莱布在作为众议员的第一天即对特朗普总统发出不加掩饰的威胁，引起轰动。在一次集会上，这位42岁的女穆斯林在支持者们的欢呼声中表示，将启动弹劾特朗普这"混蛋"（Motherfucker）。录有她这一讲话的一段视频在推特上传播，至当地时间周五中午，点击次数已超100万。

凝炼/任琛（德新社、路透社、法新社）