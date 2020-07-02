美国政府抢光新冠良药三月库存

（德国之声中文网）英国《卫报》报道称，美国政府几乎买断了吉利德公司未来3个月瑞德西韦的全部产量。美国卫生部部长阿扎尔（Alex Azar）表示："我们只是想最大可能地确保美国每一位需要使用瑞德西韦治疗的病患都可以获得此药。"

德国新闻联播（Tagesschau）报道称，美国政府已经预先订购了50多万剂瑞德西韦。这相当于吉利德公司7月份的全部产量以及8月和9月90%的产量。

瑞德西韦最初是针对埃博拉病毒而研制的药物。目前瑞德西韦被看作是治疗新冠肺炎重症患者的有效药。今年5月，美国和日本先后批准冠状病毒患者在紧急下可以使用瑞德西韦。上周，欧洲药品管理局（EMA）建议在欧洲范围内有条件地批准使用瑞德西治疗新冠肺炎，适用的人群范围为已经需要使用呼吸机的12岁以上的新冠肺炎病患。外界预计欧盟方面本周将会批准使用瑞德西韦。

德国联邦卫生部一名发言人指出："如果欧盟批准瑞德西韦用于治疗新冠肺炎，那么吉利德公司也有义务确保合理数量的供应。我们希望吉利德公司能够履行自己的义务。 "这名发言人还表示，德国联邦政府已经早早地储备了足够的瑞德西韦。目前德国国内有足够的瑞德西韦用于治疗新冠肺炎。

德新社询问吉利德公司，该公司与欧盟之间达成的确保瑞德西韦供应的协议是否会受到影响？但是吉利德公司的发言人没有做出回应。

观看视频 00:55 分享 美國挖角德國疫苗公司 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3ZYic 美國挖角德國疫苗公司

英国利物浦大学药物学专家基尔（ Andrew Hill ）在接受英国《卫报》采访时说："美国买了瑞德西韦大部分库存，对于欧洲来说已经剩不下什么了。"他强调说，为了检验瑞德西韦在治疗新冠肺炎问题上的有效性，英国医疗机构大比例地参与了试验。欧洲人冒着健康风险来证明瑞德西韦的疗效，所以欧洲有权利要求获得足够的药剂。

几天前，吉利德公司刚刚宣布了瑞德西韦的定价。在美国，每位患者5天治疗使用的剂量费用为2340美元（约合2000欧元）。这一定价同样适用于德国。

吉利德公司还给印度、巴基斯坦和埃及的9家仿制药厂免费授权专利生产瑞德西韦，这些药厂可以向全世界127个国家出口该药品。可以从仿制药厂购买瑞德西韦的国家大多位于非洲、亚洲、中东和拉美地区。