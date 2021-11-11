美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术 

（德国之声中文网）周三（10月20日），美国商务部发布一项新的出口管制规定，旨在遏制向中国和俄罗斯等国家出口黑客技术。此前，这项规定被搁置多年。

这项规定将在90天后生效，届时美国各企业除非获得商务部工业与安全局许可，否则不得向中国、俄罗斯等国家出售任何黑客软件及设备。

美国商务部发表声明说，"美国反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，这些新规则将确保美国公司不会助长独裁主义行为。"

此前几天，美国政府的数据显示，仅在2021年上半年，华盛顿就获知总共高达5.9亿美元的勒索软件相关付款，超过了前十年的总额。

美国财政部报告说，这一数字也比2020年全年金融机构披露的此类付款金额高42%。而且，有明显的迹象显示，真正的交易可能是数十亿美元。

虽然，最近针对美国的大多数勒索软件攻击都来自讲俄语或者在俄罗斯境内运作的黑客组织或，莫斯科则矢口否认对此负有任何责任。

根据美国商务部的这项新规，在向被认为"涉及国家安全或大规模杀伤性武器的国家"，或已经被武器禁运的地方销售黑客技术时，需要获得专门的许可证。

美国和以色列一直是国际市场上黑客技术与网络安全产品的主要销售方。

美国商务部的这项新规已经酝酿了多年，试图在网络防御技术的合法使用与犯罪利用之间取得平衡。

由于技术的复杂性，以及用途的混合，加上还要区分政府使用、正当防御性使用和私人使用，这些规则可能制定得相当复杂。

(法新社)

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