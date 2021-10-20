 美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2021

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美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术 

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。 

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美国和以色列是黑客技术及网络安全产品的主要提供方

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一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。

网路攻击已成为新型态的国安危机。拜登週二造访美国最高情报单位时称，随着中国及俄罗斯黑客行动频率升高，网路攻击可能升级为一场全面性的战争。

美国指控中国黑客的起诉书中，攻击目标中竟出现北京在东南亚最忠诚的盟友柬埔寨。中国黑客窃取了什麽机密资料？

（德国之声中文网）周三（10月20日），美国商务部发布一项新的出口管制规定，旨在遏制向中国和俄罗斯等国家出口黑客技术。此前，这项规定被搁置多年。 

这项规定将在90天后生效，届时美国各企业除非获得商务部工业与安全局许可，否则不得向中国、俄罗斯等国家出售任何黑客软件及设备。 

美国商务部发表声明说，"美国反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，这些新规则将确保美国公司不会助长独裁主义行为。" 

此前几天，美国政府的数据显示，仅在2021年上半年，华盛顿就获知总共高达5.9亿美元的勒索软件相关付款，超过了前十年的总额。 

美国财政部报告说，这一数字也比2020年全年金融机构披露的此类付款金额高42%。而且，有明显的迹象显示，真正的交易可能是数十亿美元。 

虽然，最近针对美国的大多数勒索软件攻击都来自讲俄语或者在俄罗斯境内运作的黑客组织或，莫斯科则矢口否认对此负有任何责任。 

根据美国商务部的这项新规，在向被认为"涉及国家安全或大规模杀伤性武器的国家"，或已经被武器禁运的地方销售黑客技术时，需要获得专门的许可证。 

美国和以色列一直是国际市场上黑客技术与网络安全产品的主要销售方。 

美国商务部的这项新规已经酝酿了多年，试图在网络防御技术的合法使用与犯罪利用之间取得平衡。 

由于技术的复杂性，以及用途的混合，加上还要区分政府使用、正当防御性使用和私人使用，这些规则可能制定得相当复杂。 

 (法新社) 

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