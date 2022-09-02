美国政府：受资助科企不得在华建设“先进技术”工厂

（德国之声中文网）拜登政府官员在公布一个月前通过的《芯片法》部分细节时表示，依据该法案接受政府资助的科技公司10年内不允许在中国建设拥有"先进技术"的工厂。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）表示，"我们正在建起围栏，以保证那些接受了芯片专项资金支持的公司不能损害国家安全。……它们在十年时间内不能用这些资金去中国投资，不能在中国开发领先技术。"她说，接受了资金的公司"只能在中国扩建其运用成熟工艺的工厂，以服务当地市场。"

今年8月9日，美国总统拜登签署《2022年芯片和科技法案》（ Chips and Science Act 2022）。该法案包括对芯片行业527亿美元的补贴、对本国半导体和设备制造25%的投资税收抵免等扶持政策，其条款还包括针对中国芯片产业的排他政策。

中国政府表态反对美国出台芯片法案，并称其为"冷战思维"的复苏。

目前一些美国芯片制造商已经开始受到影响。9月初，美国芯片制造商英伟达（Nvidia）证实，已被要求停止向中国出口两种人工智能顶级芯片，另一家芯片企业超威（AMD）也接到了同样的通知。

习近平：举国体制，协同攻关

面对美国在半导体技术领域不断加码的制裁，中国领导人再次呼吁国内加紧发展对国家安全至关重要的技术。

据新华社报道，习近平9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会会议。会议提出要"健全关键核心技术攻关新型举国体制"，要把政府、市场、社会有机结合起来，"科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关"。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁、韩正出席会议。还强调要"加强党中央集中统一领导"，同时"营造良好创新生态，激发创新主体活力"。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

彭博社报道称，习近平亲自介入指示，显示北京对美国在从人工智能和生物技术到半导体领域加紧遏制中国的担忧在加剧。

"对这次会议的解读传达的信号是，习近平可能会加倍重视国家对国内芯片产业方向的影响，而不是增加市场驱动力对资源配置的影响。"荣鼎集团（Rhodium Group）资深分析师施耐德（Jordan Schneider）表示。

设在北京的策纬咨询公司（Trivium China）合伙人舍费尔（Kendra Schaefer）对彭博社表示，"中国领导人正在致力于让高科技不仅仅是政府、创新者和研究人员的任务，而是整个社会的努力方向。"而中共历史上研发核弹、以及航天技术的进步都得益于"举国体制"。

(彭博社、南华早报、BBC)

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