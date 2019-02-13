美国政府再次"停摆"有望避免

（德国之声中文网）"我们达成了一项涉及所有方面的协议"，CNN这样援引共和党参议员谢尔比（Richard Shelby）的话。谢尔比参与了共和党和民主党就关键争议点--美墨边境界墙的预算谈判。

他表示，这一妥协的细节还有待继续谈判，"我们的团队正在紧张工作，协商所有细节问题"。民主党议员洛伊（Nita Lowey）表示，有关后续谈判可能将持续到周三。

美国总统特朗普要求为在墨西哥边境建造隔离墙获得57亿美元的资金，遭到民主党的拒绝，但后者在原则上不反对加强边境安全措施。如果双方在2月15日之前无法在预算问题上达成一致，可能造成大批政府部门再次因财政冻结而关门停摆。

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停摆的损失：110个亿

1月25日刚刚结束的美国政府部门上一次"停摆"持续了5周，是美国历史上时间最长的一次。近80万名政府部门雇员一连几个星期领不到薪水。据估计，这一状况造成的经济损失至少达110亿美元。

上周末，两党的谈判代表还抱怨谈判陷入僵局，引发人们对再度面临政府停摆的担忧。不过即便共和党和民主党在国会达成了妥协，特朗普还有可能拒绝签署，阻止预算案生效。但谢尔比对协议前景抱有信心，他表示希望、并认为特朗普会接受这一协议。

叶宣/（德新社、路透社等）