 美国政府再次″停摆″有望避免 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2019

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时政风云

美国政府再次"停摆"有望避免

距离美国政府诸多部门的临时过渡预算期结束还有几天，共和、民主两党在预算谈判中达成一项原则性协议，但有关细节尚未公布。

USA Krise Shutdown l Präsident Trump verkündet vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre (picture-alliance/CNP/O. Douliery)

特朗普这次会妥协吗？

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美国政府停摆进入第27天，美国总统特朗普与众议院议长佩洛西之间的衝突越演越烈。特朗普在佩洛西要求他延后国情咨文演说后，特朗普决定推迟佩洛西的出访。 (18.01.2019)

美国政府持续停摆，导致联邦调查局陷入财政困境：为节省开支减少DNA检测，无钱为汽车配备备用轮胎以及支付翻译费。美国政府“停摆”对安全机构的工作造成广泛影响。许多联邦调查局特工现在需要依靠兼职赚钱来支付房租或生活费用。 (23.01.2019)

在美国政府部分“停摆”数周后，特朗普总统宣布，就预算争议暂时达成一致。不过，与民主党人达成的共识是否长久持续，还非常成问题。 (26.01.2019)

（德国之声中文网）"我们达成了一项涉及所有方面的协议"，CNN这样援引共和党参议员谢尔比（Richard Shelby）的话。谢尔比参与了共和党和民主党就关键争议点--美墨边境界墙的预算谈判。

他表示，这一妥协的细节还有待继续谈判，"我们的团队正在紧张工作，协商所有细节问题"。民主党议员洛伊（Nita Lowey）表示，有关后续谈判可能将持续到周三。

美国总统特朗普要求为在墨西哥边境建造隔离墙获得57亿美元的资金，遭到民主党的拒绝，但后者在原则上不反对加强边境安全措施。如果双方在2月15日之前无法在预算问题上达成一致，可能造成大批政府部门再次因财政冻结而关门停摆。

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政府停摆，代价几何？

停摆的损失：110个亿

1月25日刚刚结束的美国政府部门上一次"停摆"持续了5周，是美国历史上时间最长的一次。近80万名政府部门雇员一连几个星期领不到薪水。据估计，这一状况造成的经济损失至少达110亿美元。

上周末，两党的谈判代表还抱怨谈判陷入僵局，引发人们对再度面临政府停摆的担忧。不过即便共和党和民主党在国会达成了妥协，特朗普还有可能拒绝签署，阻止预算案生效。但谢尔比对协议前景抱有信心，他表示希望、并认为特朗普会接受这一协议。

 

叶宣/（德新社、路透社等）

 

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在美国政府部分“停摆”数周后，特朗普总统宣布，就预算争议暂时达成一致。不过，与民主党人达成的共识是否长久持续，还非常成问题。

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