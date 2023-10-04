美国政局影响对乌援助 拜登与盟友磋商

（德国之声中文网）美国总统拜登周二（10月3日）召集了主要盟友和合作伙伴，以协调对乌克兰的进一步支持。

来自政府圈的消息称，德国总理肖尔茨、欧委会主席冯德莱恩、欧盟理事会主席米歇尔、北约秘书长斯托尔滕贝格、英国、加拿大、意大利、日本、波兰、罗马尼亚的国家元首和政府首脑以及法国外交部长参加了拜登的电话会议。

德国总理府表示，在会谈中，“所有与会者都有着坚定的信念”，“只要有需要，就会一直支持”乌克兰对抗俄罗斯的侵略。

在电话磋商结束后，欧委会主席冯德莱恩在社媒X（前推特）上宣布，这些领导人进行了 “良好的讨论”，欧盟提议在改革和投资领域提供500亿欧元的新财政援助。另外，截至2024年3月，欧盟将向乌克兰提供100万发的弹药。欧盟还希望帮助澄清俄罗斯犯下的罪行。

在电话会议中，拜登也承诺将进一步支持乌克兰，希望将新援助纳入一项单独的立法中。据德新社报道，拜登在电话会议中明确表示，他相信美国将能履行其对乌克兰的承诺，并将继续得到两党的支持。

不过，美国众议院目前处于混乱之中：众议院议长、共和党人麦卡锡（Kevin McCarthy）在美国时间周二被罢免，这是美国历史上第一次。

共和党中的强硬派反对进一步援助乌克兰

美国国会上周末通过了一项临时预算，从而在最后一刻避免了停摆。不过，该妥协方案中不包括对乌克兰的进一步援助。其背景是反对党共和党中的右翼强硬派抵制对乌克兰进行进一步援助。

法新社报道指出，美国国会为了避免停摆而在达成的妥协协议中放弃了对乌克兰新援助的内容。拜登原本希望迅速通过援助乌克兰的新法案，但众议院议长麦卡锡在周二晚些时候被其党内强硬派罢免，给事态再添变数。

白宫表示，这可能阻碍任何立法工作，拜登敦促尽快选出新议长，以应对“我们国家面临的紧迫挑战”。

“时间不是我们的朋友”

据法新社报道，白宫表示，在没有国会额外拨款的情况下，美国对乌克兰的军事援助只能再持续“几个月”。

美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）对记者说，“时间不是我们的朋友”，他表示，资金中断不仅会在战场上对乌克兰造成不利影响，而且“会让普京认为他可以拖垮我们”。

五角大楼表示，可以利用已经授权的援助，“在稍微多一点的时间里”满足乌克兰的军事需求。

对乌援助受到美国政治牵制

美国是乌克兰最重要的支持者，也是向乌克兰提供援助最多的国家。自莫斯科2022年2月发动侵乌战争以来，华盛顿已经向基辅提供、承诺提供价值超过430亿美元的军事援助。美国国会已批准了包括人道主义援助在内的总额为1130亿美元的援助。

法新社报道指出，在距离美国大选仅有一年多的时间里，对乌克兰的援助现在看来将受到美国政治的牵制。推翻议长麦卡锡的强硬派共和党人已将停止对乌克兰的援助列为他们的首要议程。在俄罗斯入侵乌克兰一年半多以来，强硬派共和党人中的反对援乌的声音一直在蔓延，也影响到了一些选民。

美国广播公司和《华盛顿邮报》9月24日联合公布的一项民调显示，41%的受访者认为美国在支持乌克兰方面做得太多，高于今年2月的33%和2022年4月的14%。

美国工厂加班为乌克兰生产弹药

路透社在10月3日的相关报道中指出，美国对乌援助的未来可能将在一定程度上取决于谁来接任众议院议长一职。在可能的人选中，一些强烈支持支援基辅，另一些则坚决反对。

报道说，麦卡锡的下台可能预示着美众议院在援助乌克兰问题上的转变。目前还没有迹象表明谁将接替麦卡锡，但是如果下一任议长反对更多的乌克兰援助提案，他可能会在提案提交众议院之前就将其否决。

斯洛伐克的立场可能也会有变化

乌克兰的西方盟友现在不仅担心美国。在斯洛伐克，亲俄的前政府首脑菲乔（Robert Fico）在上周末的议会选举中获胜。

《柏林报》指出，观察家们认为，在菲乔的领导下，斯洛伐克这个欧盟和北约成员国以及乌克兰在对俄战争中的坚定支持者之一，可能在外交政策上做出转变，更向匈牙利的立场靠拢。

（德新社，法新社，路透社等）

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