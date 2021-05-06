美国支持暂时放弃疫苗专利权 欧盟积极回应

（德国之声中文网）为了加强抗击新冠疫情的力度，美国政府表示支持有限期地放弃新冠疫苗专利权。"这是一场全球性的卫生危机，而新冠疫情的特殊情况要求我们采取一些非常态的措施"，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示。

其实早在2020年10月，印度和南非就曾向世贸组织提议，暂停新冠相关药剂的知识产权效力，但该倡议一致受到包括美国在内的新冠疫苗产地国的拒绝。

戴琪在相关声明中指出，美国政府虽然坚信知识产权保护的重要性，但是也将积极参与世贸组织内有关新冠疫苗专利权例外规定的讨论，从而"致力于结束这场疫情"。"美国政府的目标是，尽可能更快地让更多人获得安全且有效的新冠疫苗"，她在推特上写道。

欧盟方面迅速就此作出回应。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周四表示，对美国关于暂停疫苗专利权保护的提议持开放态度。欧盟方面愿意就一切"旨在有效而务实地应对疫情危机"的建议进行讨论。

客座评论：放弃专利让全球抗疫迎来新曙光？

美国政府在疫苗专利方面的态度大转弯使得疫苗制造商的股价应声大跌。和辉瑞合作生产新冠疫苗的德国Biontech公司周四在法兰克福证交所的股指下跌了22%，另一家德国生物医药公司Curevac也暴跌10%以上。早在周三，辉瑞和莫德纳两家疫苗生产商在美国股市已经经历了大滑坡。

到目前为止，制药业方面反对取消专利保护的理由是，即使放弃疫苗专利权，也不会自动促成疫苗药剂的产量激增。所有具备疫苗生产能力的厂家其实已经获得了生产许可证。而且mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统，即使放弃了对于mRNA序列的专利，生产技术仍然十分复杂，其它药企短期内无法掌握。

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