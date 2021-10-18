美国撤销对麻省理工华裔教授陈刚的指控

（德国之声中文网）美国司法部周四（1月20日）撤销了对麻省理工学院（MIT）华裔教授陈刚（Gang Chen）的刑事指控。陈刚此前被指控未报告与中国政府机构的关系。

陈刚是波士顿这所知名学府机械工程系的领头人，他被指控犯有电信欺诈、未报告外国银行账户和虚假陈述的犯罪行为。

检察官罗林斯（Rachael Rollins）说，撤销对陈刚的指控是 "我们对此事持续调查的结果"。

罗林斯在一份声明中说："在仔细评估了所有证据中的最新信息后，我们的办公室得出结论，我们无法承担在审判中的举证责任。"

他说，"今天的撤诉是这一过程的结果，也有利于正义。"

陈刚出生于中国，2000年成为美国公民，去年1月因特朗普任总统时期发起的"中国行动计划"(China Initiative)调查而被捕，他被指控为中国从事 "经济间谍活动"，且被指控在向美国能源部提出的资金申请中没有披露他与中国政府机构的联系。

被捕之后，陈刚从麻省理工学院申请休假。他对指控均拒绝承认。

"今天是个重要的日子。" 陈刚的律师费舍尔（Robert Fisher）在给美国媒体的一份声明中说， "政府终于承认了我们一直以来所说的：陈刚教授是无辜的。"

他说，"我们的辩护从未基于任何法律技术细节。我们的辩护是这样的：陈刚没有犯下他被指控的任何罪行。就是这样。"

该调查因针对华裔学者而受到批评。其他一些同类案件也被驳回。

上个月，哈佛大学化学系教授利伯(Charles Lieber)因中国政府吸引外国专家的千人计划并对调查人员撒谎被裁定犯罪。

利伯是在调查中面临指控的最知名的美国科学家，尽管他没有被指控从事间谍活动或盗窃知识产权。

（法新社）

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