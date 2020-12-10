美国撤销中国电信营运授权 华为续列国安威胁

(德国之声中文网) 美国联邦通信委员会 (FCC) 10日表示，已开始撤销中国电信在美国的营运授权。此举被视为是美国政府进一步采取措施打击中国在美国电信业中扮演的角色。

美国联邦通信委员会的主席潘吉特 (Ajit Pai) 表示，数个美国政府部门以国家安全为由，建议美国联邦通信委员会撤销中国电信的在美营运授权。潘吉特说，美国政府强烈担忧中国电信会被迫服从中国政府的命令，透过通讯拦截等作法将相关讯息交给中国政府。

身为中国最大的电信公司，中国电信已获得在美国提供电信服务的授权将近20年。中国电信并未即时回覆路透社的提问。

今年4月，美国联邦通信委员会曾以国家安全风险为由，警告他们可能关闭3家中国国有控股电信公司的美国业务，其中包括中国电信美洲公司丶中国联通美洲公司还有太平洋网络公司及其全资子公司ComNet（美国）有限责任公司。

美国司法部及其他联邦机构4月也曾呼吁美国联邦通信委员会撤销中国电信在美国的营运能力。

2019年5月，美国联邦通信委员会全面投票否决中国移动有限公司在美国提供电信服务的权利，因为他们担心一旦中国移动获得授权後，可能藉此对美国政府展开间谍行动。

中美电信战

此外，美国联邦通信委员会10日也驳回华为提出的一项请愿。华为要求美国联邦通信委员会重新考虑是否维持之前将该公司指定为对美国通信网络带来国家安全威胁的决定。

美国联邦通信委员会今年6月发布声明表示，他们已正式将华为与中兴通讯公司列为对美国通信网络构成国安威胁的公司。

在该声明中，美国联邦通信委员会禁止美国公司使用83亿美金的政府基金购买华为与中兴的设备。美国联邦通信委员会上个月也再次确认对中兴执行相关禁令。

同一天，中国日报记者在中国外交部例行记者会上，问了与蓬佩奥称全球多国放弃使用中国5G技术的问题。中国外交部发言人华春莹表示，美方满世界鼓动游说丶威逼利诱其他国家加入他所谓的「网络」，一些国家其实是「被胁迫」和「被加入」。

华春莹说：「大家也都看得很清楚，美方炮制的所谓『清洁网络』实质是非常肮脏的，真实目的是打压取得领先优势的非美国企业，打压他国的正当发展权利，以维护美国的垄断私利和科技霸权。我们相信，大多数国家会认清事实真相，秉持客观公正立场，独立自主作出判断。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)

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