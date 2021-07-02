 美国撤军后 中国将在阿富汗书写新篇章？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国撤军后 中国将在阿富汗书写新篇章？

在与塔利班作战近20年后，美国宣布8月31日结束在阿富汗的军事使命。对此，北京批评美方“不负责任”、一走了之留下了巨大“安全黑洞”。而“谁来填补美国所留下的真空”的问题也引发外界关注。

Symbolbild Afghanistan USA Truppenabzug

（德国之声中文网）美国总统拜登7月8日宣布，"我们在阿富汗的军事使命将在8月31日结束"。此前，拜登曾表示美军会在9月11日前完全撤离。

拜登宣布，美国在阿富汗的军事使命将于8月31日结束

拜登宣布，美国在阿富汗的军事使命将于8月31日结束

在白宫的讲话中，拜登表示，阿富汗的未来掌握在其自己手中，"我们去阿富汗不是为了建设国家"，"阿富汗领导人需要走到一起，推动未来的发展"。他指出，在无法期待取得不同结果的情况下，他不会把另一代美国人送上阿富汗战场。"还要让多少美国孩子们为之冒险？"

这位美国总统还表示，他并不相信塔利班，但认为美国支持的喀布尔政府有能力做出应对。拜登对记者们说，美国撤军后，由塔利班接管阿富汗的这种情况并非"不可避免"。

伴随着美军撤出，阿富汗局势再次引起国际社会关注，包括中国在内的多方担忧该国未来的发展。近期，该国暴力事件增加，塔利班占领了更多土地。

美联社报道指出，阿富汗的安全局势关系着中国的切身利益。目前，中国公司在阿富汗采矿业和基础设施进行了投资。随着塔利班夺取大量土地，这些资产似乎也愈加面临风险。

北京批评华盛顿"不负责任"

今年以来，中国当局多次提及阿富汗局势问题，官媒也纷纷发问，美国撤军后，阿富汗的"安全窟窿"谁来填补？

中国官媒新华社在7月9日发表题为《加速从阿富汗撤军 美国背后有何盘算》的文章，其中援引分析人士称，"美国及其盟国为尽快摆脱战争泥潭，以不负责任的方式从阿富汗撤军，给该国留下巨大的'安全黑洞'。作为阿富汗持续动荡的始作俑者，美国在阿富汗内部和谈举步维艰、极端组织趁乱做大的风险不断增加的情况下加速撤军，不仅牺牲了阿富汗人民的利益，也令地区国家安全风险陡增"。

中国外交部在6月下旬发出提醒，鉴于阿富汗安全形势更趋严峻复杂，中国公民和机构应"尽早离境"。中国同时也组织从阿富汗撤侨。据中国媒体报道，7月2日，一架临时航班前往阿富汗喀布尔接回中国滞留在当地的210名企业人员和公民。

Taliban-Offensive in Afghanistan | Armee in Kandahar

一段时间以来，塔利班武装分子在阿富汗各地迅速推进，占领了大片土地

填补真空？

与此同时，美国撤军后，中国会不会填补美国所留下的真空的问题，受到外界关注。

对于"填补真空"的问题，中国外长王毅曾在今年3月北京的一场记者会上做出回应。他说，"阿富汗不存在需要填补的空白或者真空，因为这块土地属于阿富汗人民。……作为阿富汗的邻居和朋友，中国将在尊重阿富汗人民意愿和需求的前提下，继续为推动阿富汗的和解与重建作出力所能及的贡献"。

DW.COM

德国之声编辑Christoph Hasselbach认为，最晚随着外国军队撤离阿富汗，西方关于能在军事行动配合下在全球实现其价值观的想法亦消失殆尽。 

中、阿、巴三国政府在中国首都北京启动新一轮阿富汗问题系列会谈，中心议题是：如何让两国协力遏制塔利班及其他恐怖组织。外界期待，美国多年来没能完成的这一任务，中国能够搞定。

美国与塔利班之间进行已久的和平谈判在上个月宣告中断。之后，中国组织阿富汗政府和塔利班双方赴北京谈判，日期就在10月29-30日。专家认为，中国为此准备已久。

阿富汗首都喀布尔（Kabul）一所学校遭炸弹攻击，造成68人死亡，大部份为女学生。中国外交部指，美国撤军阿富汗使当地安全受到威胁。

一些观察人士则指出，中国有意扩大在阿富汗的经济和地缘政治影响力，而前提是阿富汗国内的安全形势好转。

美国威尔逊中心的亚洲项目专家库格曼(Michael Kugelman)对美国之音说，美军撤离阿富汗无疑会给北京带来了一个战略机遇，去填补美军撤离后的真空，但前提是阿富汗的安全问题得到解决。这篇报道也援引史汀生中心的专家孙韵指出，阿富汗安全局势很可能会在美军撤离后进一步恶化，"我觉得中国不会……把经济投资大规模地往这样一个国家来注入"。

如何避免乱局

英国《金融时报》7月6日的一篇报道称，一些外交官透露，中国有意愿同塔利班展开对话，以防止边境地区出现混乱。其中写道，阿富汗被称为"帝国坟场"并非没有理由，历史上一个个帝国入侵，又一个个撤退，那之后都会展开新一轮"影子比武"，"伴随着美国撤出阿富汗，中国正将焦虑的目光投向其西部边境，并与正在壮大势力的塔利班展开对话"。

报道称，亟待解决的问题不仅是塔利班能否填补美国撤军造成的权力真空，还有中国是否可能成为下一个试图在阿富汗历史上写下篇章的超级大国。报道称，一名印度官员表示，中国的做法是试图通过盟友巴基斯坦与塔利班合作，共同重建阿富汗破碎的基础设施。

此外分析人士也表示，中国寻求阿富汗稳定的一个重要动机是保护在巴基斯坦等中亚国家的一带一路项目，同时有可能向阿富汗开放未来投资。

塔利班方面似乎也向北京伸出了橄榄枝。据《南华早报》7月9日报道，塔利班发言人苏海尔-沙欣（Suhail Shaheen）在近日接受该报旗下的"本周亚洲"专访时说，中国是一位 "受欢迎的朋友"，该组织欢迎中方在重建方面进行投资，也会保障投资者和工人的安全。他还表示，塔利班将不再允许中国维吾尔分离主义者进入该国，也将阻止基地组织等恐怖组织在阿富汗活动。

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • 目光所及之处全是垃圾

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    目光所及之处全是垃圾

    关于美军在阿富汗的使命究竟留下了什么政治遗产，史学家们可能会各持己见。但是从肉眼可见的层面来看，他们真正“留在”阿富汗的，首先是这些垃圾。

  • “寻宝”的阿富汗人

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    如何处理？

    巴格拉姆在过去的将近20年里，始终是驻阿美军的指挥中心。按照撤军计划，在今年9月11日，也就是“9·11”恐怖袭击20周年纪念日到来之前，美国要撤走驻扎在阿富汗的所有人员——大约还有2个多月的时间。重要的设备美军当然会带走，还有一些可能会留给当地的阿富汗安全力量。但还有很多东西直接被丢弃在这里：各种杂物、包装材料和废弃电子产品。

  • 美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    还留下了什么

    在过去20年里，累计有超过10万人次的美国军人在巴格拉姆基地驻扎。这个距离首都喀布尔北部70公里的军事基地，在这些年里也逐渐发展成一座小小的美国城市，建起了满是商铺的街道，还有各种各样的快餐店。而随着美军的撤离，这里的所谓西方文明足迹最终也消失殆尽。

  • 美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    彼之垃圾，吾之珍宝

    巴格拉姆基地大门外的这些垃圾场已经成为当地居民的“寻宝地”。他们成群结队而来，在堆积如山的垃圾中寻找可以回收利用的“宝贝”。比如图上这位大哥就运气不差，不仅捡到了一双军靴，而且还是完好无损的那种。大家都希望能够在这里找到一些或者可以用，或者可以拿去换钱的东西。

  • 藏在电路板上的贵金属

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    藏在电路板上的贵金属

    在巴格拉姆基地附近，被丢弃的电子垃圾尤其多。像这样的电路板看似平平无奇，但其实隐藏着很多可以回收利用的小零件，比如钉子、螺丝等。此外，如果仔细提炼的话，这里面其实含有铜，有时候甚至还有微量的黄金。对于美国人来说，这毫无疑问是垃圾，但是对于人均年收入折合不到500欧元的阿富汗来说，这已经算是珍宝了。

  • 巴格拉姆基地

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    巴格拉姆前途未卜

    位于兴都库什山脚下的巴格拉姆（图为2004年资料照片），其实作为军事基地的传统已经跨越两个世纪了。早在1979年前苏联入侵阿富汗的时候，这里就一度充当过苏联红军的基地。现在随着美军逐渐撤离，人们担心这里今后可能会落入塔利班的手里。如果极端伊斯兰组织控制了巴格拉姆，那将是他们在战略上的一大胜利。

  • 巴格拉姆基地的垃圾场

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    高风险的撤离行动

    从5月1日开始，美军撤离行动正式启动。为了防止塔利班在撤离期间趁机偷袭，美军部署了重型武器，又加派人手提供安全保护。包括美国在内，一共有36个北约盟友和其它伙伴国家参与了驻阿富汗使命，美国驻扎的士兵大约有2500人，德国则有1100人左右。

  • 小姑娘从垃圾场捡回来一个被压扁了的金属箱子

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    女孩能顶半边天

    全员大行动，女孩也不落后：这个小姑娘从垃圾场捡回来一个被压扁了的金属箱子。虽然生活仍然困苦，但是美国领导的驻阿富汗使命以及2001年推翻塔利班政权的行动，还是给当地女孩和女性带来了益处。女孩子可以去上学读书，成年女性也可以在社会的各行各业发挥才干——包括最高法院以及其它机构。

  • 在巴格拉姆基地捡垃圾的阿富汗人

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    失去生计的当地人

    有时候在垃圾堆里也能找到一些精神安慰价值大于物质价值的东西，比如这个小泰迪熊。因为现在需要心灵慰藉的应该是大有人在：在巴格拉姆一带，原本已经形成了一些阿富汗人的居住区，他们原本都是依靠与美军基地相关的营生来维持生计的。而如今，他们和他们的家人又该何去何从呢？

  • 除了破旧的军靴，和生锈的铁丝网，美国在兴都库什地区驻扎的20年，还留下了些什么呢？

    美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山

    还留下些什么？

    除了破旧的军靴，和生锈的铁丝网，美国在兴都库什地区驻扎的20年，还留下了些什么呢？“阿富汗与美国之间的伙伴关系不会因此而结束”，美国总统拜登6月25日在白宫会见阿富汗总统加尼的时候如是说。数百万阿富汗人会相信美国总统的承诺。

    作者: Friedel Taube, Adek Berry


 

相关音频视频

塔利班在东北部攻势受阻  

相关内容

Afghanistan | US Air Force Basis in Bagram

北约部队全部撤出在阿富汗最大基地 02.07.2021

驻扎近20年后，北约军队撤出了巴格拉姆（Bagram）基地。观察家们对阿富汗未来安全局势提出警告，塔利班正在迅速重新坐大。

Afghanistaneinsatz der Bundeswehr endet

德国撤离最后一批驻扎阿富汗官兵 30.06.2021

德国联邦国防军在阿富汗北部玛玛尔的营地已经被清理一空。参与北约坚定支持特派团的最后一批德国官兵乘坐飞机离开阿富汗。至此，德国结束了在阿富汗为期近20年的军事行动。目前还有数千名曾为德军服务过的阿富汗人的前景不明，人权组织警告称，这些人恐怕会遭到塔利班的报复。

Nato Truppen verlassen Afghanistan

评论：输出民主 梦断阿富汗   30.06.2021

德国之声编辑Christoph Hasselbach认为，最晚随着外国军队撤离阿富汗，西方关于能在军事行动配合下在全球实现其价值观的想法亦消失殆尽。 

广告

媒体看中国

图为海德堡印刷机的生产车间

德语媒体：德国第二，谁来当第一？

《南德意志报》点评了中国机械制造业超越德国成为出口冠军一事，认为中国崛起为世界第一是迟早的事，大家应早做心理准备。《标准报》则注意到了美军撤离阿富汗后的中国角色。  