美国撤军后 中国将在阿富汗书写新篇章？

（德国之声中文网）美国总统拜登7月8日宣布，"我们在阿富汗的军事使命将在8月31日结束"。此前，拜登曾表示美军会在9月11日前完全撤离。

在白宫的讲话中，拜登表示，阿富汗的未来掌握在其自己手中，"我们去阿富汗不是为了建设国家"，"阿富汗领导人需要走到一起，推动未来的发展"。他指出，在无法期待取得不同结果的情况下，他不会把另一代美国人送上阿富汗战场。"还要让多少美国孩子们为之冒险？"

这位美国总统还表示，他并不相信塔利班，但认为美国支持的喀布尔政府有能力做出应对。拜登对记者们说，美国撤军后，由塔利班接管阿富汗的这种情况并非"不可避免"。

伴随着美军撤出，阿富汗局势再次引起国际社会关注，包括中国在内的多方担忧该国未来的发展。近期，该国暴力事件增加，塔利班占领了更多土地。

美联社报道指出，阿富汗的安全局势关系着中国的切身利益。目前，中国公司在阿富汗采矿业和基础设施进行了投资。随着塔利班夺取大量土地，这些资产似乎也愈加面临风险。

北京批评华盛顿"不负责任"

今年以来，中国当局多次提及阿富汗局势问题，官媒也纷纷发问，美国撤军后，阿富汗的"安全窟窿"谁来填补？

中国官媒新华社在7月9日发表题为《加速从阿富汗撤军 美国背后有何盘算》的文章，其中援引分析人士称，"美国及其盟国为尽快摆脱战争泥潭，以不负责任的方式从阿富汗撤军，给该国留下巨大的'安全黑洞'。作为阿富汗持续动荡的始作俑者，美国在阿富汗内部和谈举步维艰、极端组织趁乱做大的风险不断增加的情况下加速撤军，不仅牺牲了阿富汗人民的利益，也令地区国家安全风险陡增"。

中国外交部在6月下旬发出提醒，鉴于阿富汗安全形势更趋严峻复杂，中国公民和机构应"尽早离境"。中国同时也组织从阿富汗撤侨。据中国媒体报道，7月2日，一架临时航班前往阿富汗喀布尔接回中国滞留在当地的210名企业人员和公民。

填补真空？

与此同时，美国撤军后，中国会不会填补美国所留下的真空的问题，受到外界关注。

对于"填补真空"的问题，中国外长王毅曾在今年3月北京的一场记者会上做出回应。他说，"阿富汗不存在需要填补的空白或者真空，因为这块土地属于阿富汗人民。……作为阿富汗的邻居和朋友，中国将在尊重阿富汗人民意愿和需求的前提下，继续为推动阿富汗的和解与重建作出力所能及的贡献"。

一些观察人士则指出，中国有意扩大在阿富汗的经济和地缘政治影响力，而前提是阿富汗国内的安全形势好转。

美国威尔逊中心的亚洲项目专家库格曼(Michael Kugelman)对美国之音说，美军撤离阿富汗无疑会给北京带来了一个战略机遇，去填补美军撤离后的真空，但前提是阿富汗的安全问题得到解决。这篇报道也援引史汀生中心的专家孙韵指出，阿富汗安全局势很可能会在美军撤离后进一步恶化，"我觉得中国不会……把经济投资大规模地往这样一个国家来注入"。

如何避免乱局

英国《金融时报》7月6日的一篇报道称，一些外交官透露，中国有意愿同塔利班展开对话，以防止边境地区出现混乱。其中写道，阿富汗被称为"帝国坟场"并非没有理由，历史上一个个帝国入侵，又一个个撤退，那之后都会展开新一轮"影子比武"，"伴随着美国撤出阿富汗，中国正将焦虑的目光投向其西部边境，并与正在壮大势力的塔利班展开对话"。

报道称，亟待解决的问题不仅是塔利班能否填补美国撤军造成的权力真空，还有中国是否可能成为下一个试图在阿富汗历史上写下篇章的超级大国。报道称，一名印度官员表示，中国的做法是试图通过盟友巴基斯坦与塔利班合作，共同重建阿富汗破碎的基础设施。

此外分析人士也表示，中国寻求阿富汗稳定的一个重要动机是保护在巴基斯坦等中亚国家的一带一路项目，同时有可能向阿富汗开放未来投资。

塔利班方面似乎也向北京伸出了橄榄枝。据《南华早报》7月9日报道，塔利班发言人苏海尔-沙欣（Suhail Shaheen）在近日接受该报旗下的"本周亚洲"专访时说，中国是一位 "受欢迎的朋友"，该组织欢迎中方在重建方面进行投资，也会保障投资者和工人的安全。他还表示，塔利班将不再允许中国维吾尔分离主义者进入该国，也将阻止基地组织等恐怖组织在阿富汗活动。

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