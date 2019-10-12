美国撒手 库尔德人谁来帮？

（德国之声中文网）以阿萨德总统为首的叙利亚政府与库尔德民兵就政府派兵增援达成协议。上周三（10月9日），土耳其向叙利亚库尔德民兵发起军事进攻。政府与库尔德人达成的协议表明，库尔德人已经陷入最后挣扎阶段。随着美军的撤离，他们失去了其最重要的盟友。

叙利亚国家通讯社萨那社报道说，叙利亚军队将对"土耳其对叙利亚北部领土的入侵"予以打击，但未透露细节。据黎巴嫩一家电视台的报道，周一（10月14日）早上，叙利亚向与土耳其接壤的边境地区派遣了部队。

法国政府也宣布采取行动。在国防内阁召开紧急会议之后，巴黎政府表示，"将在接下来的数小时内"采取措施，以保障叙利亚东北部的法国人以及法国士兵的安全。作为反"伊斯兰国"国际联​​盟（ISIS）的成员，法国参加了打击叙利亚"伊斯兰国"的斗争并以及在当地的提供人道主义援助工作。

化敌为友

该地区的库尔德自治政府在与大马士革达成的协议中说："在过去五天中发生了针对手无寸铁的平民百姓的最可怕罪行。我们不得不与叙利亚政府进行谈判，要求叙利亚政府保护国家边界和叙利亚主权"。因此，叙利亚政府军现开始支援叙利亚民主力量（SDF），解放被土耳其军队以及民兵联盟占领的地区。

自2011年爆发内战以来，叙利亚军队已从东北部大部分地区撤军。库尔德军队继而接管了这里的很多地区，并于2014年建立了自治政府。虽然库尔德自治政府并没有获得国际社会的承认，但是在叙利亚东北部的许多地方，实际上不受阿萨德政府的控制。

俄罗斯也会帮助库尔德人吗？

据叙利亚人权观察站的活动人士称，叙利亚政府与阿萨德最强大的盟国俄罗斯就向库尔德地区派遣政府军达成共识。但是莫斯科方面暂时没有迹象表明，俄罗斯是否也会向叙利亚东北地区派兵增援。鉴于土耳其的入侵威胁，2018年12月叙利亚军队就已应库尔德民兵的要求，向与土耳其接壤的曼比克边境地区集结兵力。

土耳其上周开始实施其筹划已久的"和平之春"行动，向共同边界沿线的叙利亚地区发起攻击。安卡拉政府认为，该地区的库尔德民兵是被禁止的库尔德工人党的分支，因此是恐怖组织。此前，美国撤离了该地区，尽管由库尔德民兵领导的反叛联盟是打击激进的"伊斯兰国"民兵斗争中的一个重要盟友。

过去库尔德人曾因美国结盟被大马士革政府指责叛国。叙利亚政府希望库尔德地区重新处于中央政府的控制之下。

打击“伊斯兰国”的娘子军 “伊斯兰国就在眼前” 敌人就在眼前，这里就是前线。库尔德娘子军挺进到伊拉克摩苏尔市附近，库尔德人同伊拉克政府军并肩战斗，打击所谓的“伊斯兰国”。

打击“伊斯兰国”的娘子军 冲锋在前 观察到敌人，就开枪将他消灭。 库尔德与亚兹迪的妇女武装组织好攻势，在消灭“伊斯兰国”的战斗中，她们肩负排头兵的重任。

打击“伊斯兰国”的娘子军 盘起美发，穿上戎装 为了战斗，美发不能成为障碍，阻挡视线。不舍剪短？盘起来！和平世界里，这一女子戎装是一种模仿的时尚，但在战区它可是严酷的现实。

打击“伊斯兰国”的娘子军 舍不下的忠实伴侣 这是战斗间歇里的阿斯马，她多想同小泰迪熊多待一会儿。自从2014年“伊斯兰国”闯进家乡后，这一切却都成了奢侈。

打击“伊斯兰国”的娘子军 逃亡 “伊斯兰国”甚至不放过老弱病残。数十万人走上了逃亡的道路。两年前，这张老人也不得不逃亡的图片传遍世界，成为亚兹迪人深重灾难最有说服力的代表作。

打击“伊斯兰国”的娘子军 不幸的15岁少女 这名亚兹迪女孩不愿公开她的面容。在2014年的那个夏天，她被“伊斯兰国”绑架，然后又被强迫结婚。两个月之后，15岁的她逃出了魔掌，同家人团聚。

打击“伊斯兰国”的娘子军 战后一片废墟 圣战武装分子围困叙利亚北部城市科巴尼，该地靠近叙土边境，这里库尔德人是打击“伊斯兰国”的主要力量，他们在美军空袭的掩护下获得重大胜利。但战役结束后留下的却是一片废墟。

打击“伊斯兰国”的娘子军 战斗中的深厚友谊 “伊斯兰国”在不同宗教族群以及民族之间挑拨离间，实施分化政策。但他们的计策不是回回都能得逞。战斗中，亚兹迪人同库尔德人结下深厚友谊。

打击“伊斯兰国”的娘子军 女人不是奴隶 “伊斯兰国”目前军事上还没有被战胜，他们在叙利亚和伊拉克还控制着大片地区。库尔德人同亚兹迪人会继续打击圣战分子。她们同时告诉敌人：女人不是奴隶。 作者: Kersten Knipp



李京慧/洪沙（德新社、法新社、路透社）