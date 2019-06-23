美国提高庇护申请门槛 阻挡美墨边境难民

（德国之声中文网）未来，美国将拒绝在前往美国途中未在墨西哥或其他国家申请避难的人在美国提出的申请。司法部长巴尔（Bill Barr）宣布，新规定本周二（7月16日）起生效，"阻止那些意图利用我们的难民庇护制度的经济难民"。国土安全部长麦卡伦南（Kevin McAleenan）相信，此举将导致美墨边境难民数量明显减少。

不过，这一收紧的避难法将立即成为诉讼对象。人权组织称司法部长的计划"明显违法"。

现有的规范《美国移民及国籍法》给予每个移民在边界上提出庇护申请的权利。此前曾抵达某个"安全"国家的庇护申请人构成少数例外。

危地马拉中止实施一项移民协议

美国总统特朗普显然想与危地马拉达成此类协议。不过，危地马拉宪法法院14日晚发布禁令，阻止总统吉米·莫拉莱斯与美国签署"安全第三国"协议。总统不得不临时取消原计划本周一的美国之行，并必须将相关协议提交议会审议。根据该协议，危地马拉必须向前往美国的来自其他中美国家的难民提供庇护申请机会。

美国边境警察拦截从试图从墨西哥进入德克萨斯的非法移民

洪都拉斯和萨尔瓦多难民试图经墨西哥前往美国的中途会经过危地马拉。大量危地马拉人也试图入境美国，以脱离在家乡遭受的贫困和暴力。

今年3月， 华盛顿政府冻结了对危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多的财政援助。特朗普指责这些中美洲国家未采取足够措施阻止非法移民进入美国。

凝炼/洪沙（德新社、美联社）