 美国提高庇护申请门槛 阻挡美墨边境难民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2019

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时政风云

美国提高庇护申请门槛 阻挡美墨边境难民

美墨边界移民营的灾难性状况使美国的国际形象大打折扣。特朗普行政当局现在要走捷径，拿政治庇护程序和条件开刀。

Mexiko Piedras Negras - Migranten in Notunterkunft (picture-alliance/AP Photo/The San Antonio Express-News/J. Lara)

墨西哥Piedras Negras一处收容营中的中美洲移民（2019年2月）

（德国之声中文网）未来，美国将拒绝在前往美国途中未在墨西哥或其他国家申请避难的人在美国提出的申请。司法部长巴尔（Bill Barr）宣布，新规定本周二（7月16日）起生效，"阻止那些意图利用我们的难民庇护制度的经济难民"。国土安全部长麦卡伦南（Kevin McAleenan）相信，此举将导致美墨边境难民数量明显减少。

不过，这一收紧的避难法将立即成为诉讼对象。人权组织称司法部长的计划"明显违法"。

现有的规范《美国移民及国籍法》给予每个移民在边界上提出庇护申请的权利。此前曾抵达某个"安全"国家的庇护申请人构成少数例外。

危地马拉中止实施一项移民协议

美国总统特朗普显然想与危地马拉达成此类协议。不过，危地马拉宪法法院14日晚发布禁令，阻止总统吉米·莫拉莱斯与美国签署"安全第三国"协议。总统不得不临时取消原计划本周一的美国之行，并必须将相关协议提交议会审议。根据该协议，危地马拉必须向前往美国的来自其他中美国家的难民提供庇护申请机会。

Mexiko Migranten an der Grenze zu den USA (picture-alliance/AP Photo/C. Chavez)

美国边境警察拦截从试图从墨西哥进入德克萨斯的非法移民

洪都拉斯和萨尔瓦多难民试图经墨西哥前往美国的中途会经过危地马拉。大量危地马拉人也试图入境美国，以脱离在家乡遭受的贫困和暴力。

今年3月， 华盛顿政府冻结了对危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多的财政援助。特朗普指责这些中美洲国家未采取足够措施阻止非法移民进入美国。

 

凝炼/洪沙（德新社、美联社）

 

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特朗普宣布驱逐数百万非法移民

美国总统特朗普固执己见，坚持驱逐数百万非法移民。这位美国总统表示："他们被清理的速度将和进来的速度一样迅速。"  特朗普宣布将清理数百万非法移民。但是具体的行动计划尚不清楚。 (18.06.2019)  

选前奋力一搏 特朗普打移民牌

美国总统特朗普于週四宣布，他未来计划严格把关政治庇护的申请，并建议美军可对朝他们丢石头的难民开枪。特朗普在期中大选五天前发表此言论，被批评人士视为在製造恐慌，并意图刺激他的铁票仓。 (02.11.2018)  

美国就在眼前！中美洲难民抵达墨美边境

经过了多天艰苦的长途跋涉，超过300名来自中美洲的难民终于抵达墨美边境。墨西哥当地政府称无力安置难民，同时，美国海关和边境保护局表示要加大边境审查力度。 (14.11.2018)  

阻挡移民 美国向美墨边境派遣数千士兵

浩浩荡荡的移民队伍穿越墨西哥向美国前进之时，美国军方宣布派遣超过5000名军人镇守边境。这一数字远远高于最初的预计。 (30.10.2018)  

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