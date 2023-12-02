美国提电动汽车补助新规 对中国材料设限

（德国之声中文网）美国政府周五（12月1日）提出有关电动汽车补贴的新规则，对制造商从中国或其他竞争国采购材料作出限制。

据法新社报道，这些限制措施规定了哪些清洁能源车辆有资格享受《降低通货膨胀法》（IRA）所给予的最高达7500美元的补贴。《降低通货膨胀法》是美国总统拜登去年签署的一部具有里程碑意义的气候法。最新提案的出台正值华盛顿努力减少其新兴电动汽车产业对中国的依赖之际。

根据美国财政部周五发布的这份提案，符合减免条件的电动车辆不得配用任何由“受关切的外国实体”制造或组装的电池组件，并且从 2025 年开始，符合减免条件的电动车辆不得使用任何由“受关切的外国实体”开采、加工或回收的关键矿物。

这些新规则针对的是在中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗等国家注册或设总部的公司，以及25%或以上股权或董事会席位由这些国家控制的公司。它们将被禁止向旨在获得减税资格的车辆提供相关材料。

可持续性生产电动车有多重要？

法新社指出，华盛顿意在加强推动制造业回流，这些规定将限制中国公司在美国电动汽车供应链中的作用。

目前，中国在关键的电动汽车产业占主导地位。 最新规定或将减少有资格获得税收抵免的汽车数量，同时给正在努力向生产电动汽车过渡的汽车制造商施加压力。

然而，拜登所在的民主党参议员曼钦（Joe Manchin）批评指出，这些指导方针在将供应链从中国转出方面做得还不够。 他在一份声明中表示：“本届政府又一次试图通过变通和拖延，为中国从美国纳税人身上获益大开方便之门。” 曼钦曾在推动通过《降低通货膨胀法》中扮演关键角色。

美国国会众议院共和党籍的中共事务委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）在另一份声明中指出，该提案将增加对中国的依赖，并列举了一些豁免规则。

《降低通货膨胀法》将为美国的能源转型计划拨款3700亿美元，包括为该国制造的电动汽车和电池提供税收优惠政策。 它已为北美供应链吸引了数十亿美元的投资。

美国政府拟议的新规在最终确定之前将有一个公众评论期。

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（法新社）

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