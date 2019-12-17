美国推国际宗教自由联盟 台湾遭排除在外

(德国之声中文网) 华盛顿邮报专栏作家罗金 (Josh Rogin) 美国时间周二 (2月11日) 独家报导，美国国务卿蓬佩奥上周在「国家祈祷早餐会」前夕，宣布成立「国际宗教自由联盟」，与包含波兰、奥地利、 捷克等26个国家一同为维护国际宗教自由努力。

彭佩奥在该会议中表示：「捍卫所有人依照他们的良知来生活是美国政府的首要目标之一。 我也在此谴责中国政府对所有宗教进行的迫害，我也了解不少与会人士在同意加入这个联盟的同时，必须承受来自中国政府的压力。 」

罗金报导，尽管台湾过去两年不断致力于成为美国在全球推动宗教自由的伙伴，美国国务院仍决定将台湾排除在「国际宗教自由联盟」的行列。 实际上，当美国宣布成立「国际宗教自由联盟」之际，台湾的新任副总统当选人赖清德也正在华府出访。

赖清德访美期间，受对华援助协会会长傅希秋邀请，出席了「国家祈祷早餐会」，也参与了美国宗教自由大使布朗贝克 (Sam Brownback) 主持的国际宗教自由圆桌会议。 但是，尽管部分国务院官员试图让赖清德顺利受邀参与蓬佩奥所主持的宗教自由联盟成立晚宴，但最终蓬佩奥办公室仍未同意此安排。

罗金引述两名消息人士指出，台湾未受邀的主因是中国向国际宗教自由联盟中的多个国家施压，确保台湾不会受邀成为该联盟的成员之一。 消息人士也说，在联盟成立之前，美国国务院曾提出让台湾以「观察员」身份参与联盟的想法，但美国国务院最终也未公开承认这项安排。

美国国务院发言人在接受罗金访问时表示：「美国与台湾在宗教自由议题上的伙伴关系是前所未有的坚强。 虽然台湾不是国际宗教自由联盟的创始成员，我们持续积极的与台湾讨论加入联盟的可能性。 」

台美关系的警讯？

专家认为，美国国务院此举与近年来逐渐升温的台美互动背道而驰。 华府智库「全球台湾研究中心」的副董事长叶介庭告诉德国之声，这项决定可能代表虽然美国一方面愿意拉抬台美关系的层级，但华府还没准备好在以多边主义为主的全球组织中，替台湾背书。

他说：「即便如此，这些层级较低的决策仍会影响到美国在台湾与其他国家心中的声誉，尤其当美国公开支持台湾加入像世界卫生组织这类的国际组织时。 」

叶介庭认为，身为全球其中一个自由度相当高的国家，台湾有许多在国内与国际上都相当活跃的宗教团体。 他认为这些经验对于在全球各地推广宗教自由来说，是非常有价值的。 另一方面，叶介庭说，台湾在推动宗教自由方面的成功经验，也与对岸的中国形成强烈对比。

他告诉德国之声：「将台湾排除在『全球宗教自由联盟』的行列，与美国国内针对中国所进行的讨论背道而驰。 毕竟美国当初决定创立『全球宗教自由联盟』，正是为了对抗中国的崛起所带来的压力。 」