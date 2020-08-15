美国推动安理会恢复全面制裁伊朗

（德国之声中文网）美国总统特朗普称将在安理会开启"快速恢复制裁"（Snapback）程序。他说，已向蓬佩奥国务卿下达了相关的指令，将迫使安理会重新启动签署与伊朗的核协议之前全部对德黑兰的制裁。

2015年签署的伊朗核协议禁止其研发核武器，只允许继续进行和平利用核能发电的项目，作为交换条件，安理会放松了对德黑兰的经济制裁。但同时协议里附带了所谓的"快速恢复制裁"条款，以便在伊朗不遵守协议的情况下对其恢复制裁。签约国为联合国5大常任理事国加德国为一方，伊朗为另一方。

特朗普表示，"我领导的政府不允许伊朗继续推动其核计划。他们永远不该拥有核武器。"

不过，特朗普领导的美国府已于 2018年5月单方面宣布退出了伊朗核协议，那么，美国还有权利在安理会开启这一程序吗？华盛顿认为自己是签约国之一，自然具备了该权利。但大部分安理会成员国，其中包括欧盟成员国都持以下观点，即美国既已宣布退出协议，也就失去了在这个问题上的话语权。即便是在伊朗问题上的强硬派如美国著名鹰派人士、前国家安全顾问博尔顿（John Bolten）也公开表示，美国已失去启动"快速恢复制裁"机制的资格。

5年前生效的伊朗核协议规定，在一个签署国认为协议未获遵守的情况下，可以开启为期30天的所谓"快速恢复制裁"机制的评估程序。30天过后，如果安理会没有达成一致意见，将就保留现行协议举行投票。投票结果是不能保留现行协议的话，"快速恢复制裁"将自动生效。为阻止该条款自动生效，理论上可以提出并表决新的反制提案，但美国会使用否决权一票定音。

在联合国安理会，美国的伊朗政策受到广泛孤立。上周五，华盛顿在安理会提出延长今年10月到期的对伊朗实施武器禁运的要求，在15个安理会成员国中，只有美国自己同多米尼加共和国投了赞同票，中国与俄罗斯投了反对票，其它包括德国、法国以及英国在内的11个国家投了弃权票。

欧洲反对美国启动"快速恢复制裁"的计划

欧洲国家同美国的单边行为存在很大分歧。今年6月19日，英国、法国和德国外长在一份联合声明中明确反对美国启动"快速恢复制裁"的计划，称这样的做法实际上等于宣判核协议死刑，"我们坚信，任何单方面试图启功联合国'快速恢复制裁'的行为都会在安理会造成严重不利后果。"在美国正式宣布启动这一程序后，欧洲国家何去何从，将进入艰难的决策过程。此前，蓬佩奥曾对Fox电视台说，"欧洲人特别看重这份'发疯'的核协议"。

蓬佩奥还警告俄罗斯和中国不要无视联合国重新对伊朗实施的所有制裁。中国外交部发言人赵立坚周四回应称，美国已经退出伊核协议，"没有资格要求安理会快速恢复制裁，这是安理会绝大多数成员的立场，也是国际社会的广泛共识。"他还表示，中方坚决反对美国对其他国家实施单边制裁和所谓的"长臂管辖"。俄罗斯外交部副部长里亚伯科夫称美国在安理会启动"快速恢复制裁"伊朗的企图是"荒谬的"，因为缺乏法理以及政治依据。

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