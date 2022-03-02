 美国推出性别中立的「X护照」 | 文化经纬 | DW | 03.04.2022

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文化经纬

美国推出性别中立的「X护照」

美国国务院宣布，美国公民很快就能在护照上选择「X」作为他们的性别。许多美国机构正在改变政策，扩大对性取向和性别认同的数据库。

Reisepass der USA

美国人从4月11日起可以在护照上选择X作为性别

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周四（3月31日）宣布从4月11日起，「美国公民将能够在申请美国护照时，选择X作为他们的性别标记。」他在声明中说：「这一选择将在明年开始适用于其他形式的文件。」

此举延续自先前允许公民在申请护照时，无需提供医疗证明即可选择性别。第一本标有「X」而非男性或女性的美国护照是在2021年10月签发的。 X的选项是为了因应那些被认定为非二元、双性或不符合性别的个人。

白宫表示：「长期以来，变性者、非二元性别者和性别不一致的美国人在安全旅行方面面临着巨大的障碍，许多人在美国境内和世界各地旅行时，他们的性别认同没有得到尊重。」

美国机构宣布数据收集和安全性变更

白宫的一项声明指出：「这是兑现总统承诺的一个重要步骤，即扩大变性者和非二元性别美国人获得准确身份证件的机会。」该声明是今年「变性人可见度日」的几项声明之一 -- 这个活动自2014年开始，并由美国总统拜登（Joe Biden）于去年正式宣布。

International Transgender Day of Visibility

「变性人可见度日」游行（资料照片）

例如，在国务院宣布之后，美国社会安全局表示，从今年秋天开始，公民也将能够在社会安全卡上选择以「X」来识别性别。目前的社会安全卡上没有标示性别。负责航空安全检查的运输安全管理局（TSA）将使其检查站保持性别中立，运输安全管理局还将「取消在机场安检站验证旅客身份时的性别考量」，并减少搜身检查。

选举之年的文化热点之争

白宫表示，它正在施行一些使旅行更便利的措施，为变性儿童及其家人提供资源，改善他们能获得政府服务和福利的机会，并促进联邦数据中变性者的可见度。例如，美国卫生与公众服务部的新网站为LGBTQI族群和变性儿童及其父母或监护人提供资源。

根据白宫的说法，还有几个机构将宣布扩大性别认同和性取向的数据收集。白宫表示：「每个美国人都应该有做自己的自由，但是有太多的美国变性者仍然面临着系统性的障碍、歧视和暴力行为。」

就在宣布这些举措的前一天，亚利桑那州和俄克拉荷马州签署了禁止变性运动员在学校参加女子运动的立法。变性者的权利成了政客和游说团体在选举之年用来挑起美国文化战争的热点问题之一。

(路透社、法新社)

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