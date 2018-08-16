美国指责中国通过社交网站搞谍战

（德国之声中文网）伊万尼纳(William Evanina)透露，情报以及司法机关的官员已经告知微软旗下的领英(LinkedIn)，中国方面正在通过该社交网络平台进行"极其具有攻击性的行动"。伊万尼纳指出，中国方面的行动包括一次性接洽数以千计的领英用户。他并没有透露目前反间谍机关一共发现了多少虚假账号，也没有指出中国共通过此种行动招募到了多少间谍。

此前，德国以及英国当局也警告称，北京正在使用领英来试图招募本国公民充当间谍。去年年底，德国联邦宪法保卫局经过长期调查发现，中国情报机构在领英等社交媒体上使用虚假账号，伪装成猎头、科学家、咨询公司或智库的员工，大规模招募德国线人，从而试图渗透到德国议会、政府部门和相关机构中。北京则表示，"德方的指控毫无根据"。

而在今年7月，《南德意志报》更是披露称，中国情报机关甚至通过这种手段，差点让一名德国联邦议员"上钩"。而在联邦宪法保卫局告知该议员对方真实身份时，这名议员感到非常吃惊。

美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳

关闭账户？

而美国官员发出类似指控，则尚属首次。路透社认为，这说明中国情报机关通过社交网站招募间谍的行为远比之前预想的要严重。

伊万尼纳在采访中还要求领英公司效法推特、谷歌、脸书，对那些与外国情报机关有关联的社交账户采取非常措施。"我最近注意到，推特正在关闭数以百万计的虚假账户。也许领英也可以这样做。"

高级别美国情报官员指名道姓地要求一家美国企业采取特定的措施，这十分不寻常。目前，专注于职场社交网络的领英在全球200多个国家拥有5.75亿用户，其中仅美国用户就超过1.5亿。

"一派胡言"

领英的安全部门主管洛克威尔(Paul Rockwell)则向路透社确认，公司已经接受了司法部门的约谈，讨论了中国的谍战问题。就在今年8月初，领英已经宣布关闭了"近40个虚假账户"，据信这些账户试图去联系与某些政治机构有关的其他领英用户。洛克威尔并没有透露这些虚假账户是否为中国人所设立，也没有透露这些账户的数量。他对路透社表示："我们正在尽力甄别并中止这种行为。我们从来不会等待当局的请求才行动。"

洛克威尔还强调，领英公司已经采取了非常及时的措施来对相关账号加以限制，减轻并阻止可能发生的重大损害。

美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳则指出，领英公司在此案中是受害者。

中国外交部则驳斥了伊万尼纳的指责，称不知道美国高官是通过何种证据得出了这样的结论，认为这一指责是"一派胡言、别有用心"。

中国间谍善伪装

在路透社的采访中，伊万尼纳表示，他之所以提出这样的指控，部分是因为马洛里案(Keven Mallory)。这名能说流利中文的美国国务院退休职员今年6月承认曾经向中国泄露情报。根据庭审记录，2017年初，正面临个人财务困境的马洛里在领英网站上收到了一名为Richard Yang的中国人发来的信息，后者伪装成猎头公司职员。马洛里随后被安排与一名自称供职于上海社科院的人士通电话，然后两次飞往上海。马洛里最终同意通过一部特殊通信器材有偿提供美国国防机密信息。此案目前尚未审结，预计在9月份的晚些时候马洛里会被法庭判处终身监禁。

俄罗斯、伊朗、朝鲜等国也使用领英等社交网站来物色间谍。不过，美国情报官员指出，中国在这方面取得的成效最大，从而也形成了最大的威胁。据称，中国国安部使用编外人员来设立虚假账户，以便接洽相关人士。

美国情报机构指出，中国的潜在目标包括超级计算机、核能、纳米科技、半导体、雷达隐身技术、医疗、农作物杂交技术、新能源等重点领域的专家。中国情报机关会通过贿赂、虚假的商业计划来吸引目标人员。比如，学者、科学家可以为撰写的学术论文及专业文献获得报酬。在某些情况下，这些学者此后还会被要求、甚至被胁迫提供美国的政府机密或商业机密。

一名不愿具名的美国情报官员透露，一些设立虚假账户的IP地址，被认定与中国情报机关存在关联；还有一些虚假账户则是由空壳公司设立，其中一些企业声称从事企业高管招聘猎头业务。该情报人员还透露，此次发现的案情，与2014、2015年美国政府人事管理数据疑被中国黑客窃取一案存在一定关联。

官员应"谨慎上网"

美国联邦调查局情报部门主管斯库勒(Joshua Skule)指出，中国的对外谍战行为中，大约70%都是针对美国私营经济部门，"中国人的经济间谍行为已经达到了史无前例的程度。"

而美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳则表示，在最近2年半中，已经有5名现任或卸任美国政府官员被指控或已经承认为中国提供机密情报。其中包括马洛里。他在路透社采访中还透露，还有几名美国公民正在因向中国提供情报嫌疑而接受调查，但是伊万尼纳拒绝披露进一步的详情。

美国情报机关向包括卸任人员在内的全体政府官员发出了警示，并告知可以采取哪些防范措施来保护自己。

伊万尼纳指出，有些官员在网络上公开自己的详细任职履历，甚至包括政府从来没有公开过的敏感情报部门。他表示，领英"是一个很棒的网站"，但是也为外国机构提供了一个很好的平台，能够招募政府官员、情报人员、学者、工程师等各色人员，"这是招募（间谍）的绝佳地点。"

文山/任琛/(路透社、德新社)