美国指控2人涉嫌协助中国打压法轮功

美国司法部周五表示，两名中国裔居民涉嫌参与由中国政府主导针对法轮功的计划，贿赂自称税务局官员的FBI特工，以剥夺法轮功实体的免税资格。两人在被捕后遭到起诉。
（德国之声中文网）美国司法部周五（5月26日）表示，两名中国裔洛杉矶居民被指控通过贿赂方式，来推进中国政府对法轮功的镇压行动。
被起诉的两人分别为70岁的美国公民陈军（音译，英文名John Chen）以及43岁的美国永久居民冯林（音译），两人均在中国出生。他们被控在美国作为未登记的外国政府代理人行事，贿赂公职人员并串谋进行国际洗钱。
根据美国司法部公布的新闻稿，陈军和冯林涉嫌协参与一项由中国政府主导的针对美国法轮功成员的计划，企图剥夺其在美经营的一个实体的免税地位。该部门表示，这一计划是中国政府针对在美异议人士的广泛打压行动的一部分。
美国司法部是在两人遭到联邦特工逮捕一个月后宣布对其进行起诉。陈冯二人涉嫌在曼哈顿唐人街运营中国“秘密警察局”。该部门已向纽约南区的联邦法院提起对两人的诉讼。路透社无法立即联络到当事人及其律师。中国驻华盛顿大使馆并未立即就此事发表意见。
美国司法部在新闻稿中写道，陈军和冯林在2023年企图贿赂一名卧底成为美国税务官员的联邦特工，目的是利用美国国税局的“吹哨者项目”，推进剥夺法轮功实体免税地位的行动。
联邦检察官指控，为了打压法轮功，陈军和冯林在2月份向美国税务机构提出举报，将法轮功描述为一个“庞大的超级邪教”。两人接着接触自称税务人员的卧底特工，以确保税务局处理该项举报。
5月14日，陈冯二人在纽约州纽堡与该名卧底特工会面，陈军给了特工1000美元现金作为贿赂的首付，并承诺会支付总额50000美元来启动被其举报项目的审计，此外若举报成功，他们还将把国税局举报人奖金的60%分给特工。2023年5月18日，冯林在肯尼迪国际机场又向该名特工支付了4000美金贿赂费用，以推进计划。
美国司法部在新闻稿中写道，陈军在一次被录音的电话中明确指出，支付这些贿赂的目的是执行中国政府的目标，即“扳倒...法轮功”，这些贿赂是由中国政府指导和资助的。根据司法部授权的窃听截获的一次通话，陈军和冯林谈及收到“中国官员-1”的指示，删除从该名官员那里得到的指示以防事迹败露。两人还谈到，该名官员是负责针对法轮功的贿赂计划的中国政府官员。
中国在1999年禁止了法轮功运动，并将其定性为邪教和“五毒”之一，即对其统治构成的最大威胁因素。此后，法轮功修炼者在纽约州北部成立了占地400英亩的庇护所“龙泉寺”。
美国司法部近年来进行了一系列起诉，以阻挠中国在美国搜寻、定位和打压亲民主活动人士及其他异议人士。
美国司法部长加兰（Merrick B. Garland）在声明中表示，中国政府再次试图针对在美国的异议人士并且失败，美国将“继续调查、破坏和起诉”中国在“压制批评者并将其政权扩展到美国领土上”的努力。
美国聯邦調查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher A. Wray）表示：“中国政府再次表现出对法治和国际准则的无视。FBI不会容忍中共在美国的镇压，即对人民的威胁、骚然和恐吓。我们将继续对抗中国政府违反我们的法律和压制我国人民权利和自由的努力。”
据美国司法部新闻稿，陈军和冯林各被指控犯有一项未通知司法部担任外国政府特工并贿赂公职人员的罪名，最高可判处五年监禁；一项未通知司法部担任外国政府特工的罪名，最高可判处十年监禁；一项贿赂公职人员的罪名，最高可判处十五年监禁；以及一项共谋进行国际洗钱的罪名，最高可判处二十年监禁。
（路透社、美联社）
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