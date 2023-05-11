美国指控2人涉嫌协助中国打压法轮功

（德国之声中文网）美国司法部周五（5月26日）表示，两名中国裔洛杉矶居民被指控通过贿赂方式，来推进中国政府对法轮功的镇压行动。

被起诉的两人分别为70岁的美国公民陈军（音译，英文名John Chen）以及43岁的美国永久居民冯林（音译），两人均在中国出生。他们被控在美国作为未登记的外国政府代理人行事，贿赂公职人员并串谋进行国际洗钱。

根据美国司法部公布的新闻稿，陈军和冯林涉嫌协参与一项由中国政府主导的针对美国法轮功成员的计划，企图剥夺其在美经营的一个实体的免税地位。该部门表示，这一计划是中国政府针对在美异议人士的广泛打压行动的一部分。

美国司法部是在两人遭到联邦特工逮捕一个月后宣布对其进行起诉。陈冯二人涉嫌在曼哈顿唐人街运营中国“秘密警察局”。该部门已向纽约南区的联邦法院提起对两人的诉讼。路透社无法立即联络到当事人及其律师。中国驻华盛顿大使馆并未立即就此事发表意见。

现金行贿以“扳倒法轮功”

美国司法部在新闻稿中写道，陈军和冯林在2023年企图贿赂一名卧底成为美国税务官员的联邦特工，目的是利用美国国税局的“吹哨者项目”，推进剥夺法轮功实体免税地位的行动。

联邦检察官指控，为了打压法轮功，陈军和冯林在2月份向美国税务机构提出举报，将法轮功描述为一个“庞大的超级邪教”。两人接着接触自称税务人员的卧底特工，以确保税务局处理该项举报。

5月14日，陈冯二人在纽约州纽堡与该名卧底特工会面，陈军给了特工1000美元现金作为贿赂的首付，并承诺会支付总额50000美元来启动被其举报项目的审计，此外若举报成功，他们还将把国税局举报人奖金的60%分给特工。2023年5月18日，冯林在肯尼迪国际机场又向该名特工支付了4000美金贿赂费用，以推进计划。

美国司法部在新闻稿中写道，陈军在一次被录音的电话中明确指出，支付这些贿赂的目的是执行中国政府的目标，即“扳倒...法轮功”，这些贿赂是由中国政府指导和资助的。根据司法部授权的窃听截获的一次通话，陈军和冯林谈及收到“中国官员-1”的指示，删除从该名官员那里得到的指示以防事迹败露。两人还谈到，该名官员是负责针对法轮功的贿赂计划的中国政府官员。

20年前的今天：法轮功被正式取缔 “气功热”与“法轮功” 上世纪九十年代，中国掀起全国性的气功热，源自吉林省的“法轮功”也在这一时期得以迅速传播，成为影响力最大的修炼群体之一。图为广州一个广场上的法轮功修炼者。

20年前的今天：法轮功被正式取缔 “四二五上访“成为”严重政治事件“ 1999年4月25日，成千上万名法轮功修炼者聚集北京中南海附近静坐示威，要求结束此前针对法轮功的媒体攻势和公安骚扰。《人民日报》稍后称这起事件”矛头直指党中央、国务院。...这是1989年那场政治风波以来最严重的政治事件，在国内外造成了极其恶劣的政治影响。"

20年前的今天：法轮功被正式取缔 大规模逮捕行动 1999年7月20日开始，拘捕法轮功修炼者的行动在中国各地展开。7月22日，北京正式发布《中华人民共和国民政部关于取缔法轮大法研究会的决定》。官方媒体开始批判法轮功的同时，大量法轮功修炼者被逮捕。美国等西方国家呼吁中国政府采取”克制态度“。

20年前的今天：法轮功被正式取缔 零星的抗议活动 法轮功被宣布取缔后，随着拘捕和打压行动的深入，中国各地也不断发生法轮功修炼者的零星抗议行动。图为2000年10月1日，一名法轮功抗议者在天安门广场遭便衣警察逮捕。

20年前的今天：法轮功被正式取缔 扑朔迷离的”自焚事件“ 2001年1月23日是中国的农历除夕，新华社报道称，当天有五名法轮功修炼者在天安门广场自焚。法轮功方面则对这一说法予以驳斥，称法轮功禁止暴力和自杀，并称自焚事件是中国当局自导自演，”以此增加镇压行动的合理性。“

20年前的今天：法轮功被正式取缔 法轮功与人权 大量法轮功修炼者未经审判即被关押引起了国际社会和人权组织的担忧。法轮功学员遭遇各种酷刑的报道也不断见诸报端。但中国官方往往以不得干涉内政为由，拒绝来自国外的批评。在中国国内，一些代理法轮功修炼者个案的律师也遭到当局的打压，其中包括至今下落不明的高智晟律师。

20年前的今天：法轮功被正式取缔 中国境外的法轮功运动 随着法轮功在中国全面遭到禁止，遍布世界多个国家的法轮功修炼者也极力向当地社会宣讲”真相“。除抗议游行之外，法轮功还创办新闻媒体和文艺团体。图为法轮功修炼者在香港街头展示中国对法轮功修炼者施用酷刑。

20年前的今天：法轮功被正式取缔 特朗普会见法轮功修炼者 7月17日，促进宗教自由部长级会议期间，美国总统特朗普在白宫接见了27名各国宗教迫害生还者或其家属，其中包括法轮功修炼者张玉华。中方表示强烈不满，”美方邀请‘法轮功’邪教分子及其他诬蔑中国宗教政策的人员参加所谓宗教会议，还安排他们同美国领导人会见，这完全是对中国内政的干涉“ 作者: 德国之声 中文网



“中国无视法治和国际准则”

中国在1999年禁止了法轮功运动，并将其定性为邪教和“五毒”之一，即对其统治构成的最大威胁因素。此后，法轮功修炼者在纽约州北部成立了占地400英亩的庇护所“龙泉寺”。

美国司法部近年来进行了一系列起诉，以阻挠中国在美国搜寻、定位和打压亲民主活动人士及其他异议人士。

美国司法部长加兰（Merrick B. Garland）在声明中表示，中国政府再次试图针对在美国的异议人士并且失败，美国将“继续调查、破坏和起诉”中国在“压制批评者并将其政权扩展到美国领土上”的努力。

美国聯邦調查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher A. Wray）表示：“中国政府再次表现出对法治和国际准则的无视。FBI不会容忍中共在美国的镇压，即对人民的威胁、骚然和恐吓。我们将继续对抗中国政府违反我们的法律和压制我国人民权利和自由的努力。”

据美国司法部新闻稿，陈军和冯林各被指控犯有一项未通知司法部担任外国政府特工并贿赂公职人员的罪名，最高可判处五年监禁；一项未通知司法部担任外国政府特工的罪名，最高可判处十年监禁；一项贿赂公职人员的罪名，最高可判处十五年监禁；以及一项共谋进行国际洗钱的罪名，最高可判处二十年监禁。

（路透社、美联社）

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