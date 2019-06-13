美国指控伊朗对油轮遭袭事件负责

（德国之声中文网）伊朗外长扎里夫周五在Twitter上回应美国方面对伊朗袭击阿曼湾的两艘油轮这项指控时表示，"美国政府立刻指控伊朗，但是却没有拿出丝毫证据或者可以佐证的事实。"所以这清晰地说明，为了掩盖其针对伊朗的"经济恐怖主义"，美国政府现在正在从"B计划"转向"破坏外交"。

周四（6月13日）日本邮轮"国华勇气"号（Kokuka Courageous）和挪威油轮"前线牵牛星"号（Front Altair）在阿曼湾遇袭发生爆炸。据报道，事发当时"国华勇气"号挂巴拿马旗，"前线牵牛星"号挂马绍尔群岛旗。"前线牵牛星"号由台湾中油公司承租。

美国军方公布的一段视频显示，曾有一艘伊朗军舰靠近过日本油轮。负责指挥驻中东地区美军的美国中央司令部表示，这段像素不高的黑白视频显示，伊朗革命卫队的一艘巡逻舰向日本邮轮"国华勇气"号驶去，并在油轮的一侧清除了尚未爆炸的磁性水雷。

美国军方发布的视频截图

美国国务卿蓬佩奥周四晚间就指责伊朗应对这场针对油轮的袭击行动负责。他说："根据美国政府的评估，伊朗对袭击负有责任。"但是蓬佩奥并没有对这项指控提供证据。蓬佩奥只是说，他的信息来自于美国情报部门的消息。

在联合国安理会召开的紧急会议上，美国驻联合国大师科恩强调说，所有证据都将责任方指向德黑兰政府。

但华盛顿政府也再次强调，并无意与敌国伊朗交战。

国际能源署周五警告说，针对阿曼湾油轮的袭击为国际能源市场带来不安情绪。日本方面表示，本周末，20国集团各国能源和环境部长将在日本就此事举行协商。德国联邦政府认为，油轮遭袭事件令人格外担忧，这有可能带来极其严重的经济后果。

洪沙/达扬 （路透社、法新社）